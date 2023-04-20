Cestovní pas pro dítě: jak ho zařídit, od kolika let a kolik stojí?

Doby, kdy bylo možné mít dítě zapsané v občanském průkazu či cestovním pasu, jsou už dávno pryč. Zápisy do občanských průkazů a pasů rodičů a prarodičů jsou zrušeny od 30. června 2011. V celé Evropské unii platí pravidlo, že děti musí mít při cestování vlastní doklad, ať už vlastní občanský průkaz, nebo vlastní cestovní pas.
- V kolika letech můžete dítěti vyřídit pas?
- Kde podat žádost o vydání dětského pasu
- Jak dlouho trvá vyřízení cestovního pasu pro dítě?
- Kde si pas vyzvednete?
- Kolik za vydání pasu zaplatíte?
- Vycestovat bez pasu? Nedoporučuje se ani k sousedům
V kolika letech můžete dítěti vyřídit pas?
Cestovní pas můžete dítěti vyřídit hned po jeho narození. Pravidla, která umožňovala vydání cestovního pasu až od 15 let, byla v roce 2012 zrušena.
Pokud vyřizujete pas dítěti, které je mladší 15 let, platí mu takový pas jen na dobu 5 let.
Tip: Jak dlouho trvá vyřídit cestovní pas? A kolik to stojí?
Kde podat žádost o vydání dětského pasu
Žádost o vydání cestovního pasu pro dítě můžete podat na několika místech. Nejjednodušší je zajít na nejbližší obecní úřad s rozšířenou působností, v Praze pak na úřad městské části Praha 1 až Praha 22. Není přitom vůbec důležité, jestli pod daný úřad vy nebo dítě spadáte z hlediska trvalého bydliště. Žádost jde podat kdekoli, kde mají agendu cestovních dokladů.
Další možností je podání žádosti přímo na Ministerstvu vnitra, případně na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí, ale s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
Tip: Jaké doklady jsou třeba k vyřízení dětského pasu nebo občanky?
Jak dlouho trvá vyřízení cestovního pasu pro dítě?
V závislosti na tom, jak moc na cestovní pas spěcháte, se doba vyřízení cestovního pasu pohybuje od 24 hodin po 120 dnů.
Ve lhůtě do 120 dnů vám cestovní pas vyřídí na zastupitelském úřadu. Pokud podáte žádost na obecním úřadu s rozšířenou působností, můžete si zvolit lhůtu mezi 24 hodinami a 30 dny.
Standardní cestovní pas se vydává ve lhůtě do 30 dnů a žádost můžete podat na kterémkoli obecním úřadu s rozšířenou působností, případně v rámci Prahy na úřadu městské části Praha 1 až Praha 22.
Pokud na pas spěcháte, můžete požádat o vydání ve zkrácené lhůtě do 5 dnů. Takovou žádost můžete podat opět na jakémkoli obecním úřadu s rozšířenou působností, ale i na Ministerstvu vnitra. Totéž platí pro pasy vydávané do 24 hodin.
Tip: Občanský průkaz pro děti do 15 let: kde doklad vyřídit a kolik vás to bude stát?
Kde si pas vyzvednete?
V závislosti na lhůtě vystavení se ale může lišit místo vyzvednutí pasu. V případě pasu vydávaného do 30 dnů si jej vyzvednete na tom úřadě, kde jste o něj žádali, případně můžete uvést jiný úřad, kde byste si pas chtěli vyzvednout.
U pasu vydávaného do 5 dnů si můžete zvolit, jestli si jej vyzvednete na úřadu, kde jste žádali, nebo na Ministerstvu vnitra. A pasy vydávané v expresní lhůtě do 24 hodin je možné vyzvednout jen na Ministerstvu vnitra.
V případě, že žádáte o cestovní pas vydávaný do 120 dnů na zastupitelském úřadu, můžete si zvolit, jestli si ho vyzvednete tamtéž, nebo na zvoleném obecním úřadu s rozšířenou působností, případně na honorárním konzulárním úřadu.
Tip: Co dělat, když v zahraničí ztratíte cestovní pas, občanku nebo řidičský průkaz?
Kolik za vydání pasu zaplatíte?
Podle toho, jak rychle pas potřebujete, se liší také cena za jeho vystavení. U standardní lhůty 30 dnů se platí poplatek 100 Kč. V případě, že pas potřebujete do 5 pracovních dnů, cena se zvyšuje na 1000 Kč. U rychlopasu do 24 hodin se za dětský cestovní pas platí 2000 Kč.
|Vydání cestovního pasu do 5 dní
|Občané do 15 let
|Podání žádosti a převzetí pasu na MVČR
|1000 Kč
|Podání žádosti na obecním úřadu s rozšířenou působností…
|500 Kč
|… a převzetí pasu na MVČR
|500 Kč
|Podání a převzetí u stejného úřadu s rozšířenou působností
|1000 Kč
|Vydání cestovního pasu do 24 hodin
|Občané do 15 let
|Podání žádosti a převzetí pasu na MVČR
|2000 Kč
|Podání žádosti na obecním úřadu s rozšířenou působností…
|1500 Kč
|… a převzetí pasu na MVČR
|500 Kč
Vycestovat bez pasu? Nedoporučuje se ani k sousedům
Vzhledem k tomu, že v rámci Evropské unie platí volný pohyb osob, mohou někdy rodiče či prarodiče dojít k přesvědčení, že v rámci EU nemusí svému dítěti či vnoučeti opatřit cestovní doklad. Protože nikdo nebude doklady kontrolovat, není potřeba se s vyřizováním zaobírat. To ale není úplně pravda.
Na hranicích vás možná kontrolovat nebudou a projedete bez potíží. Pokud vás ale z nějakého důvodu zastaví policejní hlídka, může v případě pochybností požádat o předložení cestovních dokladů. Vašich i dětí. A v případě, že nebudete mít pro dítě žádný doklad, budete působit přinejmenším podezřele. Můžete pak strávit půl dne na policejní služebně a dokazovat, že vaše dítě či vnouče je opravdu vaše.
Tip: Cestovní doklady na dovolenou ve 12 otázkách a odpovědích