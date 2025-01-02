Jak se v roce 2025 mění cestovní náhrady při pracovní cestě po Česku

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhláškou na rok 2025 výši cestovních náhrad. Konkrétně jde o sazby za používání silničních motorových vozidel a sazby stravného. Dále také o stanovení průměrné ceny pohonných hmot.
MPSV má právo vždy k 1. lednu kalendářního roku upravit výši cestovních náhrad. Tyto sazby upravuje na základě dat vycházejících od Českého statistického úřadu (ČSÚ).Úprava může být směrem nahoru i dolů.
Změna sazeb za používání motorových vozidel pro rok 2025
Zaměstnanci pro pracovní cesty mohou využívat motorového vozidla zaměstnavatele, nebo po dohodě s ním také svoje vlastní vozidlo. Jestliže zaměstnanec využije vozidlo vlastní, má také nárok na náhrady za každý kilometr pracovní cesty.
Při změně sazeb za používání motorových vozidel vychází MPSV ze zákoníku práce a vývoje indexů cen položek spojených s koupí a používáním motorového vozidla. ČSÚ zaznamenal vzestupnou cenovou tendenci oproti minulému roku a na základě toho MPSV navrhlo změnu náhrad za používání motorových vozidel.
|
Jednostopá vozidla a tříkolky
|
Osobní silniční motorová vozidla
|
2025
|
1,60 Kč/km
|
5,80 Kč/km
Zvýšení stravného pro rok 2025
Podle délky pracovní cesty náleží zaměstnanci také stravovací náhrady. Ty vycházejí z vývoje indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování.
Zákoník práce uvádí, jakou výši procent stravného může zaměstnanec čerpat v případě, že mu během pracovní cesty bylo poskytnuto jídlo, které lze definovat jako snídani, oběd, nebo večeři. Toto krácení se týká jak soukromého, tak státního sektoru. Za každé bezplatné jídlo náleží zaměstnanci snížené stravné až o hodnotu:
- 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Zvýšení stravného pro zaměstnance soukromého sektoru pro rok 2025
Nově od roku 2024 bude podle návrhu zaměstnancům soukromého sektoru náležet stravné za každý den pracovní cesty nejméně ve výši:
- 148 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (zvýšení o 8 Kč),
- 225 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (zvýšení o 13 Kč),
- 353 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (zvýšení o 20 Kč).
Zvýšení stravného pro zaměstnance veřejného sektoru pro rok 2025
U zaměstnanců veřejného sektoru je stravné definované rozpětím. Za každý den pracovní cesty bude v roce 2025 činit:
- 148 Kč až 177 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 225 Kč až 271 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 353 Kč až 422 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Výše náhrad za spotřebu pohonných hmot v roce 2025
Náhrada za spotřebovanou energii se určuje násobkem ceny pohonné hmoty a množstvím spotřebované hmoty. Pokud zaměstnanec neprokáže cenu důvěryhodným způsobem, počítá se s průměrnou cenou pohonné hmoty. V roce 2025 dojde podle návrhu k poklesu těchto průměrných cen.
- 35,80 Kč/l benzinu automobilového 95 oktanů (pro rok 2024 platilo 38,20 Kč/l),
- 40,50 Kč/l benzinu automobilového 98 oktanů (pro rok 2024 platilo 42,60 Kč/l),
- 34,70 Kč/l motorové nafty (pro rok 2024 platilo 38,70 Kč/l),
- 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny (beze změny).
Nové sazby cestovních náhrad mají nabýt účinnosti od 1. ledna 2025.
