Změny v povinném ručení nastanou nejspíš až v březnu 2024. V jakých městech vyjde nejlevněji?

Původně měl vládní návrh zákona nabýt účinnosti ještě během letošního prosince. Nyní se počítá s účinností od druhého měsíce, který následuje po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pokud tomu tak bude během ledna 2024, nabyde zákon účinnosti 1. března 2024.
Asi nejvýznamnější změnou je navýšení minimálního pojistného plnění, které při nehodách kryje škody na zdraví a majetku. Aktuálně činí minimální pojistný limit 35 milionů korun. Od nabytí účinnosti zákona, tedy nejspíše od 1. března 2024, se navýší na minimálně 50 milionů korun. Současná minimální zákonná částka již není dostačující k pokrytí škod na majetku a zdraví.
Pro většinu klientů pojišťoven se však nic nezmění. Ve většině případů totiž mají pojistné limity sjednané mnohem výše. Pojišťovny již nyní pojistky na minimální limity ani nesjednávají. Změna se dotkne hlavně některých starých neaktualizovaných pojistek. U těch má dojít k navýšení limitu automaticky.
Nejvíce lidí s minimálním pojistným limitem je ve Zlíně, nejméně v Praze
Podle průzkumu České podnikatelské pojišťovny se nejvíce lidí s minimálním pojistným limitem 35 milionů vyskytuje ve Zlínském kraji. Nejméně těchto řidičů je pak v Praze. Průzkumu se letos v listopadu zúčastnilo 1050 respondentů.
Změna zákonného limitu nebude představovat pro řadu řidičů žádné zařizovací starosti. Avšak mnozí již pocítili zvyšování cen sjednaného povinného ručení. Podle portálu Srovnejto.cz se průměrná cena povinného ručení zvedla oproti minulému roku o 2,4 % na 3842 Kč.
Nejdražší povinné ručení je podle portálu v Praze (5289 Kč), Ústeckém (4156 Kč) a Karlovarském kraji (4285 Kč).
Nejméně vyjde povinné ručení ročně v Jihlavě (2922 Kč), ve Zlíně (3177 Kč) a v Pardubicích (3321 Kč).
Obecně nejvíce na povinném ručení zaplatí nejmladší řidiči, kteří nemají s provozem vozidla dostatečné zkušenosti. Ročně je vyjde povinné ručení v průměru na 7598 Kč.
Tip: Za jízdu autem bez povinného ručení hrozí tisícové pokuty, škodu zaplatíte do statisíců
Zelené karty již nebudou řidiči při jízdě po Česku potřebovat
Nově by také řidiči u sebe nemuseli mít tzv. zelenou kartu, která osvědčuje, že je na vozidlo sjednáno povinné ručení. Místo toho má začít fungovat digitální evidence. Policie tak může kontrolovat sjednané pojištění i bez zastavení vozidla. Tato novinka má však nabýt účinnosti až v druhé polovině roku 2024. Do té doby budou řidiči muset mít zelenou kartu stále u sebe.
I později však, pokud řidiči vyjedou mimo území ČR, měli by u sebe zelenou kartu mít.
Povinnost sjednat povinné ručení přejde z vlastníka na provozovatele vozidla
V současné době je povinností vlastníka vozidla, aby sjednal povinné ručení. Od účinnosti zákona však má tato povinnost přejít na provozovatele vozidla. Povinnost se však nemá týkat osoby, která si vozidlo pouze dočasně zapůjčila.
Novela zákona také upravuje termín provozu vozidla. „Tím se nyní rozumí jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu,“ uvádí tisková zpráva Ministerstva financí.
Povinné ručení se začne týkat většího okruhu motorových vozidel
Povinnost sjednaného povinného ručení se má nově týkat vozidel, pokud jejich konstrukční rychlost, která byla určená výrobcem, je vyšší než 25 km/h, nebo vyšší než 14 km/h, pokud je jejich provozní hmotnost větší než 25 kg.
Novela zákona také rozšiřuje povinnost sjednat povinné ručení na elektrické koloběžky, vozítka segway, golfová vozítka a sněžné skútry. Tedy taková vozidla, kde je hlavním pohonem motor.
