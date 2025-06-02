Jaké byly ceny samosběru jahod v roce 2025?

Samosběrová sezóna jahod tradičně startuje na přelomu května a června a trvá zhruba do konce šestého měsíce. Zatímco loňský rok byl pro pěstitele náročný – úrodu výrazně poznamenaly jarní mrazy, které na řadě míst poškodily sazenice – letos to vypadá o něco nadějněji.
Přesto ani letošní jaro nebylo zcela bez problémů a mrazivé noci opět některým farmám způsobily škody. Úroda by však mohla být celkově lepší než loni.
Podle pěstitele Jiřího Kuchyňky, který organizuje samosběry ve Velkých Bílovicích, mrazy poškodily zhruba 30 % očekávané úrody. Přesto se tu sezóna rozběhla už 26. května a první zájemci si tak mohli přijít natrhat čerstvé plody. „Objednávat se na samosběr není potřeba, ale je lepší si před příjezdem zjistit aktuální informace na Facebooku nebo našich webových stránkách. Nádoby si zákazníci vozí svoje, my je zvážíme a hmotnost pak odečteme. Pokud zapomenou, nebo mají málo nádob, tak máme k dispozici bedýnky," uvedl Kuchyňka pro redakci Finance.cz.
Jak dodává, ceny u nich zůstávají stejné jako v loňském roce – za kilogram jahod zaplatí návštěvníci 80 korun. Platba je možná pouze v hotovosti, takže se vyplatí přijít s plnou peněženkou.
Co s sebou na samosběr?
Nádoby na jahody (někde je možné i zakoupit)
Hotovost (tam, kde nelze platit kartou)
Holínky
Krém na opalování
Pokrývka hlavy
Sluneční brýle
Vhodné oblečení
Termíny jednotlivých samosběrů a další informace kontrolujte před příjezdem na sociálních sítích nebo webových stránkách jahodových farem.
Jihomoravský kraj
|Kde
|Cena za kilo
|Další informace
Jahody Velké Bílovice
80 Kč/kg
Jahodárna Brno – Podolí
85 Kč/kg
Holasice, Pavel Jebáček
84 Kč/kg
Jahodárna Brno – Slatina – Kandie
85 Kč/kg
Jahody Šakvice
80 Kč/kg
Zelenina Kovář, Kupařovice
85 Kč/kg
Pěstujeme ovoce a zeleninu | Zelenina Kovář (zeleninakovar.cz)
Ovocnářství Buzrla
80 Kč/kg
Olomoucký kraj
Jahodárna Olomouc – Nedvězí
95 Kč/kg
Farma Měšťánkovi
70 Kč/kg
Jahodárna Prostějov
95 Kč/kg
Jahody Olomouc – Skrbeň
83 Kč/Kg
|Zlínský kraj
Jahody z Holešova
|
130 Kč/kg (výběrová jakost)
|Samosběr | Jahody z Holešova (jahodyzholesova.cz)
|Vysočina
Farma Simandl
|
85 Kč/kg
|Info o samosběru | Farma Simandl – Jahody (farma-simandl.cz)
Lubomír Šantrůček – Havlíčkův Brod
|Cena zatím není stanovena
|Jahody samosběr | www.jahodyhb.cz
|Jahody Třebíč
|Cena zatím není stanovena
|Jahody Třebíč (nasejahody.cz)
Moravskoslezský kraj
|Farma Lička
|80 Kč/kg
|Samosběr jahod • Farma Lička (farmalicka.cz)
|Pardubický kraj
|Statek Malejov
|Cena zatím není stanovena
|Statek Malejov (statek-malejov.cz)
|Farma Drahoš
|75 Kč/kg
|Farma Drahoš – Novinky (farmadrahos.cz)
Královéhradecký kraj
Jahody Černožice
|80 Kč/kg
|Jahody Staré Ždánice a Podůlšany
|85 Kč/kg
Jahody Staré Ždánice a Podůlšany – Ing. Alexander Novák (jahody.cz)
Jahody Piletice
|89 Kč/kg
|Samosběr jahod | Jahody Piletice
|Ovocnářství Hlaváček
|Cena zatím není stanovena
|Ovocnářství u Hlaváčků (ovocnarstvihlavacek.cz)
Ústecký kraj
Jahody u Kasáren
|Cena zatím není stanovena
Jahodárna Brozany
|Cena zatím není stanovena
|Samosběr jahod | Jahodárna Brozany nad Ohří (jahodarnabrozany.cz)
|Jihočeský kraj
Farma u Miklasů
|80 Kč/kg
Jahodová plantáž Dolní Pěna
|Cena zatím není stanovena
|Domů | Jahodová plantáž • Dolní Pěna • Ing. Petr Nouza (jahody-nouza.cz)
Zahradnictví Černoch
|Cena zatím není stanovena
Jahodárna Klatovy
|85 Kč/kg
|Jahodárna Klatovy (jahodyklatovy.cz)
|Středočeský kraj
|
Berry servis
|Cena zatím není stanovena
|Berry servis – pěstování a prodej čerstvého ovoce, džemů a figosadby
Farma Hanč Vraňany
|Cena zatím není stanovena
|Samosběr jahod – Farma Vraňany (farmavranany.cz)
Jahody Oskořínek
|140 Kč/kg
|Jahodárna Oskořínek – samosběr jahod, jahody (unas.cz)
Ovocné sady Bříství
|99 Kč/kg
|Jahody – Bříství (bristvi.cz)
Jahodárna Lysá nad Labem
|Cena zatím není stanovena
Starokolínské jahody
|80 Kč/kg
|Starokolínské jahody – Jahodárna Starý Kolín – pěstování, prodej a samosběr jahod (starokolinskejahody.cz)
Jahodárna Kouřim
|120 Kč/kg
|Jahodárna Kouřim (jahodarna-kourim.cz)
Karlovarský kraj
|Jahody Funck Odrava
|Letos neprobíhá
|Jahody Odrava
|Jahodárna Šabina
|Cena zatím není stanovena
Liberecký kraj
Sempra Turnov
|Cena zatím není stanovena
|SAMOSBĚR JAHOD | sempra-turnov.cz
