Jaké byly ceny samosběru jahod v roce 2025?

Veronika Němcová
2. 6. 2025

Sezóna jahod je opět tady a s ní i možnost výrazně ušetřit díky samosběrům. Místo drahého ovoce z obchodů si můžete jahody nasbírat sami čerstvé, voňavé a za zlomek ceny. Přinášíme přehled lokalit, kde samosběry letos probíhají, kolik zaplatíte za kilogram a kdy se na pole vyplatí vyrazit.
Samosběrová sezóna jahod tradičně startuje na přelomu května a června a trvá zhruba do konce šestého měsíce. Zatímco loňský rok byl pro pěstitele náročný – úrodu výrazně poznamenaly jarní mrazy, které na řadě míst poškodily sazenice – letos to vypadá o něco nadějněji.

Přesto ani letošní jaro nebylo zcela bez problémů a mrazivé noci opět některým farmám způsobily škody. Úroda by však mohla být celkově lepší než loni.

Podle pěstitele Jiřího Kuchyňky, který organizuje samosběry ve Velkých Bílovicích, mrazy poškodily zhruba 30 % očekávané úrody. Přesto se tu sezóna rozběhla už 26. května a první zájemci si tak mohli přijít natrhat čerstvé plody. „Objednávat se na samosběr není potřeba, ale je lepší si před příjezdem zjistit aktuální informace na Facebooku nebo našich webových stránkách. Nádoby si zákazníci vozí svoje, my je zvážíme a hmotnost pak odečteme. Pokud zapomenou, nebo mají málo nádob, tak máme k dispozici bedýnky," uvedl Kuchyňka pro redakci Finance.cz. 

Jak dodává, ceny u nich zůstávají stejné jako v loňském roce – za kilogram jahod zaplatí návštěvníci 80 korun. Platba je možná pouze v hotovosti, takže se vyplatí přijít s plnou peněženkou.

Co s sebou na samosběr?

  • Nádoby na jahody (někde je možné i zakoupit)

  • Hotovost (tam, kde nelze platit kartou)

  • Holínky

  • Krém na opalování

  • Pokrývka hlavy

  • Sluneční brýle

  • Vhodné oblečení

Termíny jednotlivých samosběrů a další informace kontrolujte před příjezdem na sociálních sítích nebo webových stránkách jahodových farem.

Jihomoravský kraj
Kde Cena za kilo Další informace

Jahody Velké Bílovice

80 Kč/kg

Samosběr Jahod Velké Bílovice (jahodybilovice.cz)

Jahodárna Brno – Podolí

85 Kč/kg

BRNO – PODOLÍ :: JAHODARNY.CZ

Holasice, Pavel Jebáček

84 Kč/kg

JABLKA – JAHODY – PĚSTOVÁNÍ A PRODEJ

Jahodárna Brno – Slatina – Kandie

85 Kč/kg

Jahodárna Brno (jahodarny.cz)

Jahody Šakvice

80 Kč/kg

jahody.vyrobce.cz – Ing. Zdeněk Jakubčík

Zelenina Kovář, Kupařovice

85 Kč/kg

Pěstujeme ovoce a zeleninu | Zelenina Kovář (zeleninakovar.cz)

Ovocnářství Buzrla 

80 Kč/kg

Ovocnářství Buzrla (ovocnarstvibuzrla.cz)

Olomoucký kraj

Jahodárna Olomouc – Nedvězí

95 Kč/kg

Jahodárna Olomouc – Nedvězín (jahodarny.cz)

Farma Měšťánkovi

70 Kč/kg

Farma Měšťánkovi (farmamestankovi.cz)

Jahodárna Prostějov

95 Kč/kg

Jahodárna Prostějov (jahodarny.cz)

Jahody Olomouc – Skrbeň

83 Kč/Kg

Jahody Olomouc – Skrbeň – čerstvé jahody od Olomouce
Zlínský kraj

Jahody z Holešova

130 Kč/kg (výběrová jakost)

 Samosběr | Jahody z Holešova (jahodyzholesova.cz)
Vysočina

Farma Simandl

85 Kč/kg

 Info o samosběru | Farma Simandl – Jahody (farma-simandl.cz)

Lubomír Šantrůček – Havlíčkův Brod

 Cena zatím není stanovena Jahody samosběr | www.jahodyhb.cz
Jahody Třebíč Cena zatím není stanovena Jahody Třebíč (nasejahody.cz)

Moravskoslezský kraj
Farma Lička 80 Kč/kg Samosběr jahod • Farma Lička (farmalicka.cz)
Pardubický kraj
Statek Malejov Cena zatím není stanovena Statek Malejov (statek-malejov.cz)
Farma Drahoš 75 Kč/kg Farma Drahoš – Novinky (farmadrahos.cz)

Královéhradecký kraj

Jahody Černožice

 80 Kč/kg Facebook
Jahody Staré Ždánice a Podůlšany 85 Kč/kg

Jahody Staré Ždánice a Podůlšany – Ing. Alexander Novák (jahody.cz)

Jahody Piletice

 89 Kč/kg Samosběr jahod | Jahody Piletice
Ovocnářství Hlaváček Cena zatím není stanovena Ovocnářství u Hlaváčků (ovocnarstvihlavacek.cz)

Ústecký kraj

Jahody u Kasáren 

 Cena zatím není stanovena Facebook

Jahodárna Brozany

 Cena zatím není stanovena Samosběr jahod | Jahodárna Brozany nad Ohří (jahodarnabrozany.cz)
Jihočeský kraj

Farma u Miklasů 

 80 Kč/kg Facebook

Jahodová plantáž Dolní Pěna

 Cena zatím není stanovena Domů | Jahodová plantáž • Dolní Pěna • Ing. Petr Nouza (jahody-nouza.cz)

Zahradnictví Černoch 

 Cena zatím není stanovena Facebook
Plzeňský kraj

Jahodárna Klatovy 

 85 Kč/kg Jahodárna Klatovy (jahodyklatovy.cz)
Středočeský kraj

Berry servis

 Cena zatím není stanovena Berry servis – pěstování a prodej čerstvého ovoce, džemů a figosadby

Farma Hanč Vraňany

 Cena zatím není stanovena Samosběr jahod – Farma Vraňany (farmavranany.cz)

Jahody Oskořínek

 140 Kč/kg Jahodárna Oskořínek – samosběr jahod, jahody (unas.cz)

Ovocné sady Bříství

 99 Kč/kg Jahody – Bříství (bristvi.cz)

Jahodárna Lysá nad Labem 

 Cena zatím není stanovena Facebook

Starokolínské jahody

 80 Kč/kg Starokolínské jahody – Jahodárna Starý Kolín – pěstování, prodej a samosběr jahod (starokolinskejahody.cz)

Jahodárna Kouřim

 120 Kč/kg Jahodárna Kouřim (jahodarna-kourim.cz)

Karlovarský kraj
Jahody Funck Odrava Letos neprobíhá Jahody Odrava
Jahodárna Šabina Cena zatím není stanovena Facebook

Liberecký kraj

Sempra Turnov

 Cena zatím není stanovena SAMOSBĚR JAHOD | sempra-turnov.cz

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

