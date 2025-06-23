Bez kartičky a hotovosti ani ťuk. Jak je to se zdravotní péči na dovolené v Chorvatsku

Dovolená v Chorvatsku nebo kdekoliv jinde by měla být odpočinkem. Ten se může změnit v noční můru ve chvíli, kdy se někomu stane úraz, udělá se mu zle nebo onemocní. Jak je to se zdravotní pomocí? A bude vás něco stát?
Dozvíte se:
- Modrá kartička je potřeba i v Chorvatsku
- Bez cestovního pojištění to raději neriskujte
- Jak je to v Chorvatsku s nemocnicemi
- Důležitá telefonní čísla v Chorvatsku
Modrá kartička je potřeba i v Chorvatsku
Bez ohledu na to, zda jste si na dovolenou připlatili cestovní pojištění či nikoliv, u sebe vždy mějte v případě potřeby zdravotní péče modrou kartičku od své zdravotní pojišťovny. Neplatí totiž jen v České republice, jak se mnozí mylně domnívají. EHIC je Evropský průkaz zdravotního pojištění a platí tedy v celé v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru a dokazuje, že je jeho držitel plátcem zdravotního pojištění v zemi svého pobytu.
Pokud jste držitelem modré kartičky, máte tím pádem nárok na stejnou zdravotní péči jako místní obyvatelé v daném státě. Vždy však za předpokladu, že je z lékařského hlediska nezbytná. Z části také může pokrýt i nějaký základní příspěvek na úhradu léků.
Bez cestovního pojištění to raději neriskujte
Abyste se vyhnuli vysokým platbám za poskytnutou péči nebo za léky, je vhodné sjednat si před odjezdem cestovní pojištění, které kryje léčebné výdaje spojené s úrazem nebo nemocí při pobytu v zahraničí. Sjednává se buď společně se zájezdem u cestovní agentury nebo kanceláře, popř. si jej klienti mohou sjednat sami zvlášť a jinde. K tomu mohou pomoci internetové srovnávače. Někdy pak lze cestovní pojištění sjednat i k platební kartě.
Doplatky za ošetření nebo za léky nejsou v Chorvatsku nikterak horentní, většinou nepřekračují 20 až 30 eur, nicméně mohou nastat vážnější případy, kdy může bez cestovního připojištění poskytnutá lékařská péče udělat výrazný zásek do rozpočtu. Týká se to také nákladnějších zákroků nebo například převozu do nemocnice sanitkou či vrtulníkem. V těchto případech je také třeba neprodleně kontaktovat asistenční službu pojišťovny, obeznámit ji s danou situaci a postupovat podle jejích pokynů. Jinak se snadno může stát, že pojišťovna odmítne pojistné plnění, protože nebyly dodrženy smluvní podmínky.
Rodiče malých i větších dětí by pak měli vědět, že i v Chorvatsku platí, že mohou s dětmi zůstat v nemocnici. Odborníci však upozorňují, že to ještě neznamená automatický nárok na poskytnutí dalšího lůžka. To si musí rodič dohodnout sám, popř. se domluvit ještě i s pojišťovnou, ve které má sjednáno cestovní pojištění. To pak hradí i tento výdaj.
Jak je to v Chorvatsku s nemocnicemi
Modrá evropská kartička zdravotní pojišťovny stačí na základní ošetření či hospitalizaci ve státní nemocnici. Ty jsou ale v Chorvatsku jen ve velkých městech, jako je Split, Dubrovník či Zadar. To často znamená velkou dojezdovou vzdálenost a také mnohahodinová čekání, než se pacient dostane na řadu.
„Může to trvat i sedm až osm hodin, což je při akutním či bolestivém zdravotním stavu velmi nepříjemné,“ upozorňuje Lenka Laus, produktová manažerka cestovní kanceláře Travel Family pro Chorvatsko.
Pokrytí chorvatského pobřeží a ostrovů zdravotní péčí je velmi dobré a v každém trochu větším městě či vesnici je místní poliklinika, lékař či ambulance. A právě zde je potřebná finanční spoluúčast pacienta.
Důležité je navíc vědět, že ne ve všech zdravotnických zařízeních můžete platit kartou. Obvykle to lze ve větších poliklinikách. Pokud však zajdete s problémem do nějaké menší ambulance nebo k privátnímu lékaři, je nutné mít u sebe hotovost. Lenka Laus doporučuje 20 až 40 eur.
V každém případě vám pak lékař, jestliže vyžaduje spoluúčast na úhradě za poskytnutou péči, musí vydat doklad o platbě. V Chorvatsku platí přísné podmínky EET a výdej stvrzenky je povinností při jakémkoli nákupu či úhradě služby, včetně zdravotního ošetření.
„Ideální je obrátit se po návratu na svou komerční pojišťovnu, u které má cestovatel sjednáno cestovní připojištění, a požádat o proplacení nákladů na ošetření,“ doporučuje Lenka Laus.
Důležitá telefonní čísla v Chorvatsku
|
Lékařská první pomoc
|
194
|
Policie
|
192
|
Hasiči
|
193
|
Tísňová linka platná v EU
|
112
„Určitě se vždy domluvíte anglicky. Pokud cestovatel angličtinu nebo například němčinu neovládá, ideální je mít u sebe číslo i na konzulární oddělení či delegáta cestovní kanceláře, kteří jsou připraveni pomoct. Další z možností je obrátit se na asistenční linku cestovního připojištění, které si klient sjednal před cestou,“ uzavírá Lenka Laus.
