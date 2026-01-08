Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji. Kde nás důchodová reforma přiškrtila?

Od 1. ledna 2026 nabyly v platnost další změny, které se týkají důchodové reformy, se kterou přišla ještě minulá vláda Petra Fialy. Počínaje letošním rokem začíná zpomalení tempa růstu důchodů, což se uskuteční změnou v zápočtu osobního vyměřovacího základu. Tempo růstu důchodů se bude dále zpomalovat i v následujících letech, na čemž se podepíší i změny ve výchovném od letošního a dalšího roku.
Do první redukční hranice se bude počítat méně. Růst důchodů tím zpomalí
Při výpočtu důchodů se používají dvě redukční hranice. Ty jsou u penzí dvě a v roce 2025 platilo, že do první redukční hranice s hodnotou 20 486 Kč se započte 100 %. Do té druhé, která už byla o poznání vyšší a znamená hodnotu 186 228 Kč, se započítávalo už jen 26 %. Nad druhou redukční hranici se už nezapočítávalo nic loni a nebude tomu jinak ani letos.
Vše pak při výpočtu spočívalo v tom, že se pomocí těchto hranic upravil osobní vyměřovací základ, což je částka vypočítána z pojistných dob a výše příjmů. Loni tedy ještě platilo, že tento osobní vyměřovací základ se do první redukční hranice, čili do částky 20 486 Kč zohledňoval celý.
Redukční hranice pak v roce 2026 prošly změnami, které spočívaly v tom, že se neměnily jen hodnoty, ale i procenta. Nyní vypadají takto:
První redukční hranice letos činí 21 546 Kč, ale v úvahu se bude brát už pouze 99 %. U druhé redukční hranice vzrostla hodnota na 195 868 Kč s tím, že se započte stejně jako v předchozím roce 26 %, nad hranici už nic.
Pro letošní rok se tedy započitatelný procentuální podíl do první redukční hranice zohledňuje o jedno procento méně, než tomu bylo loni.
Tím ale zpomalení tempa růstu důchodů nekončí, protože započitatelný procentuální podíl se bude každý rok snižovat o 1 %, až dokud se v roce 2035 a později neustálí na 90 %.
Rok přiznání důchodu
|
Zápočet do OVZ do první redukční hranice
|
2027
|
98,00 %
|
2028
|
97,00 %
|
2029
|
96,00 %
|
2030
|
95,00 %
|
2031
|
94,00 %
|
2032
|
93,00 %
|
2033
|
92,00 %
|
2034
|
91,00 %
|
2035 a později
|
90,00 %
O tom, že by se pak měla snižovat procenta i ve druhé redukční hranici, v důchodové reformě nepadlo žádné slovo.
Kromě podílu se bude ještě navíc snižovat i procentní sazba z výpočtového základu
Výše důchodu není závislá jen na tom, jakého příjmu žadatel v průběhu let dosahoval, ale i na tom, kolik let potřebné doby pojištění získal. Platí přitom, že aby mohlo dojít k přiznání řádného starobního důchodu, musí být splněna potřebná doba účasti na důchodovém pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Za každý rok takové doby pojištění má pak žadatel nárok na zápočet 1,5 % z výpočtového základu. Z toho pak logicky vyplývá, že čím déle pracoval, tím vyšší bude mít důchod.
Dalším opatřením, které má však zpomalit tempo růstu důchodů, je i postupné snižování započitatelných procent z výpočtového základu. A stejně jako u předchozího bodu, tak i v tomto případě dochází k prvním změnám od 1. ledna 2026. K poklesu bude postupně docházet až do roku 2035 a to o 0,005 procentního bodu až dokud zápočet procenta výpočtového základu za rok pojištění neustálí na 1,450 %.
Kalkulačka starobního důchodu na rok 2026
U důchodů přiznaných v roce 2026 tedy dochází ke snížení na 1,495 %. V roce 2027 to bude už 1,490 % a tak dále, viz tabulka:
|
2028
|
1,485 %
|
2029
|
1,480 %
|
2030
|
1,475 %
|
2031
|
1,470 %
|
2032
|
1,465 %
|
2033
|
1,460 %
|
2034
|
1,455 %
|
2035 a později
|
1,450 %
Jaký důchod budete pobírat v roce 2026?
Výchovné se přestane valorizovat
Od 1. ledna 2026 činí výchovné za jedno vychované dítě 500 Kč. Od roku 2027 se částka sice snižovat nebude, ale uzamkne se a již se nebude zvyšovat, byť vstupuje do procentní výměry.
Každoroční lednová anebo třeba mimořádná valorizace v průběhu roku pak bude vypadat tak, že se výchovné z procentní výměry důchodu nejprve odečte a následně se zbylá část procentní výměry valorizuje podle pravidel. Až poté se opět přičte výchovné.
Důležité je navíc vědět, že takto se od ledna 2027 začne postupovat u každého výchovného. „Okleštěná“ změna se tedy nevyhne ani těm osobám, kterým bylo výchovné přiznáno kdykoliv před rokem 2027, byť se jim dříve valorizovalo.
Jaké další změny jsou platné od roku 2026?
Mezi ty pozitivní můžeme určitě zařadit zavedení institutu minimálních důchodů, kdy se nejnižší možné důchody navázaly na růst stanovené průměrné mzdy a nemohou tak činit méně než jejích 13,33 až 20 % v závislosti na typu přiznané penze. A stejně jako se bude průměrná mzda valorizovat, se budou zvyšovat i tyto důchody.
Pokud pak kdykoliv od letošního roku osoba požádá o přiznání předčasného důchodu a získala potřebnou dobu účasti na pojištění alespoň v rozsahu 45 let, nebude se jí výpočtový základ krátit o 1,5 % za každých i započatých 90 kalendářních dní za předčasnost, ale už pouze o 0,75 %. Do pojistných dob se však v tomto případě bude počítat pouze práce nebo podnikání a náhradní doba pojištění spojená s péčí o dítě, péče o závislou osobu anebo povinná vojenská služba.
Další pozitivní změna se týká studentů doktorského studia — toto období se jim nově bude započítávat do důchodové doby pojištění. Podmínkou však je, že musí jít o prezenční formu studia, která byla navíc úspěšně zakončena. Po roce 2010 lze započítat nejvýše 4 roky doktorského studia. Na studium v roce 2009 a dříve platí jiná pravidla.
Dále dochází k tomu, že důchody pro příslušníky celní správy začíná nově vyřizovat Ministerstvo vnitra a k mnoha dalším změnám, o kterých se dozvíte na našem webu anebo facebooku.