Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji. Kde nás důchodová reforma přiškrtila?

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji. Kde nás důchodová reforma přiškrtila?

Nový rok s sebou nese významné změny v oblasti důchodové problematiky. Penze teď porostou pomaleji. Co můžeme očekávat?
Autor: Shutterstock
Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

Od 1. ledna 2026 nabyly v platnost další změny, které se týkají důchodové reformy, se kterou přišla ještě minulá vláda Petra Fialy. Počínaje letošním rokem začíná zpomalení tempa růstu důchodů, což se uskuteční změnou v zápočtu osobního vyměřovacího základu. Tempo růstu důchodů se bude dále zpomalovat i v následujících letech, na čemž se podepíší i změny ve výchovném od letošního a dalšího roku.

Co se dozvíte v článku
  1. Do první redukční hranice se bude počítat méně. Růst důchodů tím zpomalí
  2. Kromě podílu se bude ještě navíc snižovat i procentní sazba z výpočtového základu
  3. Výchovné se přestane valorizovat 
  4. Jaké další změny jsou platné od roku 2026?

Do první redukční hranice se bude počítat méně. Růst důchodů tím zpomalí

Při výpočtu důchodů se používají dvě redukční hranice. Ty jsou u penzí dvě a v roce 2025 platilo, že do první redukční hranice s hodnotou 20 486 Kč se započte 100 %. Do té druhé, která už byla o poznání vyšší a znamená hodnotu 186 228 Kč, se započítávalo už jen 26 %. Nad druhou redukční hranici se už nezapočítávalo nic loni a nebude tomu jinak ani letos.

Vše pak při výpočtu spočívalo v tom, že se pomocí těchto hranic upravil osobní vyměřovací základ, což je částka vypočítána z pojistných dob a výše příjmů. Loni tedy ještě platilo, že tento osobní vyměřovací základ se do první redukční hranice, čili do částky 20 486 Kč zohledňoval celý.

Redukční hranice pak v roce 2026 prošly změnami, které spočívaly v tom, že se neměnily jen hodnoty, ale i procenta. Nyní vypadají takto:

První redukční hranice letos činí 21 546 Kč, ale v úvahu se bude brát už pouze 99 %. U druhé redukční hranice vzrostla hodnota na 195 868 Kč s tím, že se započte stejně jako v předchozím roce 26 %, nad hranici už nic.

Pro letošní rok se tedy započitatelný procentuální podíl do první redukční hranice zohledňuje o jedno procento méně, než tomu bylo loni.

Tím ale zpomalení tempa růstu důchodů nekončí, protože započitatelný procentuální podíl se bude každý rok snižovat o 1 %, až dokud se v roce 2035 a později neustálí na 90 %.

Rok přiznání důchodu

Zápočet do OVZ do první redukční hranice

2027

98,00 %

2028

97,00 %

2029

96,00 %

2030

95,00 %

2031

94,00 %

2032

93,00 %

2033

92,00 %

2034

91,00 %

2035 a později

90,00 %

O tom, že by se pak měla snižovat procenta i ve druhé redukční hranici, v důchodové reformě nepadlo žádné slovo.

Kolik stojí penzisty důchodové změny při výpočtu důchodu v roce 2026? Přečtěte si také:

Kolik stojí penzisty důchodové změny při výpočtu důchodu v roce 2026?

Kromě podílu se bude ještě navíc snižovat i procentní sazba z výpočtového základu

Výše důchodu není závislá jen na tom, jakého příjmu žadatel v průběhu let dosahoval, ale i na tom, kolik let potřebné doby pojištění získal. Platí přitom, že aby mohlo dojít k přiznání řádného starobního důchodu, musí být splněna potřebná doba účasti na důchodovém pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Za každý rok takové doby pojištění má pak žadatel nárok na zápočet 1,5 % z výpočtového základu. Z toho pak logicky vyplývá, že čím déle pracoval, tím vyšší bude mít důchod.

Dalším opatřením, které má však zpomalit tempo růstu důchodů, je i postupné snižování započitatelných procent z výpočtového základu. A stejně jako u předchozího bodu, tak i v tomto případě dochází k prvním změnám od 1. ledna 2026. K poklesu bude postupně docházet až do roku 2035 a to o 0,005 procentního bodu až dokud zápočet procenta výpočtového základu za rok pojištění neustálí na 1,450 %.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Kalkulačka starobního důchodu na rok 2026
Znám "Osobní vyměřovací základ":

U důchodů přiznaných v roce 2026 tedy dochází ke snížení na 1,495 %. V roce 2027 to bude už 1,490 % a tak dále, viz tabulka:

2028

1,485 %

2029

1,480 %

2030

1,475 %

2031

1,470 %

2032

1,465 %

2033

1,460 %

2034

1,455 %

2035 a později

1,450 %

Jaký důchod budete pobírat v roce 2026?

Zobraz výsledek

Výchovné se přestane valorizovat 

Od 1. ledna 2026 činí výchovné za jedno vychované dítě 500 Kč. Od roku 2027 se částka sice snižovat nebude, ale uzamkne se a již se nebude zvyšovat, byť vstupuje do procentní výměry.

Každoroční lednová anebo třeba mimořádná valorizace v průběhu roku pak bude vypadat tak, že se výchovné z procentní výměry důchodu nejprve odečte a následně se zbylá část procentní výměry valorizuje podle pravidel. Až poté se opět přičte výchovné.

Důležité je navíc vědět, že takto se od ledna 2027 začne postupovat u každého výchovného. „Okleštěná“ změna se tedy nevyhne ani těm osobám, kterým bylo výchovné přiznáno kdykoliv před rokem 2027, byť se jim dříve valorizovalo.

Jak ovlivňuje péče o děti důchod? Přečtěte si také:

Jak ovlivňuje péče o děti důchod?

Jaké další změny jsou platné od roku 2026?

Mezi ty pozitivní můžeme určitě zařadit zavedení institutu minimálních důchodů, kdy se nejnižší možné důchody navázaly na růst stanovené průměrné mzdy a nemohou tak činit méně než jejích 13,33 až 20 % v závislosti na typu přiznané penze. A stejně jako se bude průměrná mzda valorizovat, se budou zvyšovat i tyto důchody.

Pokud pak kdykoliv od letošního roku osoba požádá o přiznání předčasného důchodu a získala potřebnou dobu účasti na pojištění alespoň v rozsahu 45 let, nebude se jí výpočtový základ krátit o 1,5 % za každých i započatých 90 kalendářních dní za předčasnost, ale už pouze o 0,75 %. Do pojistných dob se však v tomto případě bude počítat pouze práce nebo podnikání a náhradní doba pojištění spojená s péčí o dítě, péče o závislou osobu anebo povinná vojenská služba.

Další pozitivní změna se týká studentů doktorského studia — toto období se jim nově bude započítávat do důchodové doby pojištění. Podmínkou však je, že musí jít o prezenční formu studia, která byla navíc úspěšně zakončena. Po roce 2010 lze započítat nejvýše 4 roky doktorského studia. Na studium v roce 2009 a dříve platí jiná pravidla.

Dále dochází k tomu, že důchody pro příslušníky celní správy začíná nově vyřizovat Ministerstvo vnitra a k mnoha dalším změnám, o kterých se dozvíte na našem webu anebo facebooku.

Vyplatí se vdově odchod do předčasného důchodu? Přečtěte si také:

Vyplatí se vdově odchod do předčasného důchodu?

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Balová Mečířová

Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz

Témata:

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Finanční limity, které se od letoška mění

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů