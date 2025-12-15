OSVČ mohou příští rok ušetřit na pojistném tisíce. Potřebují k tomu ale malé dítě

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se příští rok pro osoby samostatně výdělečně činné zvednou stejně jako každý rok. Do legislativy se však zapíše i jedna další změna, díky které mohou zcela legálně odvést na pojistném až o tisíce měsíčně méně. Podmínkou však je, že mají malé dítě.
Co se dozvíte v článku
Jak vysoké budou minimální zálohy na pojištění?
Od ledna 2026 vzroste minimální záloha na zdravotní pojištění u činnosti hlavní o 163 Kč na 3306 Kč měsíčně. U pojištění důchodového je pak růst o dost bolestivější. Záloha se zvýší o 961 Kč na 5720 Kč.
|
Sociální pojištění
|
5720,00 Kč
|
Zdravotní pojištění
|
3 306,00 Kč
Hnutí ANO se pak již delší dobu nechává slyšet, že zálohu na důchodové pojištění sníží a omezí tak razantní růst. To, zda tak skutečně učiní, je ve hvězdách. Jisté však je, že taková změna se legislativně nestihne do konce roku schválit, takže pokud by se záloha přece jen snížila, tak nejdříve během příštího roku. Není však vyloučeno, že by se jednalo o ustanovení se zpětnou platností, čili že by OSVČ nakonec vznikla vratka na pojistném, která by se vyúčtovala při podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2026.
Už po vás někdy chtěl podnikatel pokutu za zrušený termín?
Chcete nižší zálohy? Chce to dítě
Není možné, aby OSVČ podnikající prostřednictvím činnosti hlavní platila jakkoli nižší minimální zálohy. Tyto zálohy však pro ni nebudou platit, pokud bude podnikat přes činnost vedlejší. Toho půjde příští rok prvně docílit, pokud řádně a celodenně pečuje o dítě mladší 7 let.
Ještě do konce roku platí, že osobě v domácnosti, která řádně a celodenně pečuje o jedno dítě do 7 let anebo o dvě děti do 15 let stát platí zdravotní pojištění. To ale za předpokladu, že není zaměstnaná a ani nepodniká. Dítě nebo děti také navíc nesmějí být ve školce déle než 4 hodiny denně a školáci nesmějí navštěvovat školní družinu. Dále také samozřejmě není možné, aby děti byly umístěny do zařízení s týdenním nebo celoročním pobytem.
Od roku 2026 už v podstatě zůstává pouze podmínka týdenního a celoročního pobytu. Školák může navštěvovat školní družinu a školkáček může být v předškolním nebo obdobném zařízení déle než 4 hodiny. A co je nejdůležitější, rodič může vykonávat zaměstnání nebo podnikat.
Když se z činnosti hlavní stane činnost vedlejší
Aby mohl být rodič oficiálně ten, co řádně a celodenně pečuje o dítě (od roku 2026 pouze do 7 let věku), musí tuto skutečnosti nahlásit své zdravotní pojišťovně. Ta jej přeřadí z kategorie samoplátce na státního pojištěnce. Pokud tedy i současně podniká, díky statusu státního pojištěnce se z jeho činnosti hlavní stane činnost vedlejší, díky čemuž se na OSVČ přestanou vztahovat povinné minimální zálohy.
U činnosti vedlejší platí, že pro OSVČ nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se tak odvede ze skutečně dosažených příjmů, které se vyúčtují v přehledu o výši daňového základu. Až poté může zdravotní pojišťovna předepsat zálohu.
Důchodové pojištění pak u činnosti vedlejší vlastně nemusí být odvedeno vůbec. Pokud bude mít OSVČ příjmy do limitu, může se sama rozhodnout, zda důchodové pojištění příslušné okresní správě sociálního zabezpečení odvede či nikoliv. Pro podnikání v roce 2026 je limitem 117 521 Kč. Stejně jako v předchozím případě OSSZ stanoví zálohu až po podání přehledu. Minimální záloha u činnosti vedlejší pro rok 2026 činí 1574 Kč.
Mějte však na paměti, že pokud důchodové pojištění neodvedete, ztratíte tím rok, který by se za jiných okolností počítal do důchodu a hrozí tedy, že vám bude chybět.
I přes novinku v zákoně Marek Blaho z tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny úplně nedokáže odhadnout, zda se nebude jednat o velký nával nových státních pojištěnců či nikoliv.
„Vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2025 skončí péče rodičům, kteří pečují o 2 děti do 15 let (a ani jedno z nich není mladší 7 let), tak na jedné straně dojde k úbytku počtu, ale na druhé straně očekáváme, že se přihlásí více pracujících rodičů s jedním dítětem do 7 let, kteří např. kvůli zaměstnání dosud kategorii nehlásili. Tudíž se případný úbytek či nárůst velmi těžko odhaduje.“
V každém případě pak skutečnost zařazení do kategorie státních pojištěnců musí nahlásit své zdravotní pojišťovně, ale i sociálce.
Čtěte také: Špatné načasování odchodu do důchodu může mrzet, kdy má důchodový měsíc cenu tisícovky?
Kteří živnostníci i přes péči o dítě budou pořád platit vysoké zálohy na pojištění?
„Rodiče, kteří mají děti do 7 let, podnikají a 50 % jejich daňového základu přesahuje 12násobek 50 % průměrné mzdy, tak i přesto, že budou zařazeni (pokud péči o dítě/děti VZP ČR ohlásí/doloží) mezi státní pojištěnce, možnost snížení minimálního vyměřovacího základu v podstatě nepocítí z důvodu „vysokých“ příjmů, a tudíž je pro ně nadbytečné, aby se do kategorie L od ledna hlásili,“ uzavírá Marek Blaho.
Kalkulačka výdajových paušálů
Čtěte také: Od roku 2027 se zavede sdílený vyměřovací základ. Co to bude znamenat pro budoucí důchodce?