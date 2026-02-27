Školkovné a sleva na studenta na daních se vrátí

Minulý týden Ministerstvo financí České republiky v čele s Alenou Schillerovou představilo nový systém elektronické evidence tržeb, který má být dle jejich slov moderní a jednoduchý. Společně se znovuzavedením EET má mj. dojít také ke znovuobnovení slevy za umístění dítěte anebo na studenta v ročním zúčtování daně a daňovém přiznání.
Sleva na studenta byla malá, studenti ji přesto vítali
Zrušení slevy na studenta bylo jedním z mnoha bodů konsolidačního balíčku vlády Petra Fialy, který měl ozdravit veřejné finance po pandemii covidu, energetické krizi a začátku války na Ukrajině.
Díky slevě na studenta pak pracujícím studentům zůstávalo ve výplatě více peněz, přestože se měsíčně jednalo doslova o pár stovek k dobru. Měsíční sleva činila 335 Kč a studenti ji mohli uplatnit každý měsíc v odměně od zaměstnavatele s tím, že se jednou ročně společně se mzdou vyúčtovala v ročním zúčtování daně, které za dané zdaňovací období bývá provedeno v únoru následujícího roku.
Podnikající studenti slevu nečerpali měsíčně, ale ročně v rámci daňového přiznání, kde si mohli od vypočtené daně z příjmů fyzických osob odečíst až 4020 Kč, resp. 335 Kč za každý měsíc, ve kterém trval nárok na slevu. Nárok se pak uplatňoval doložením potvrzení o studiu.
Slevu na studenta šlo naposledy využít v ročním zúčtování daně a daňovém přiznání za rok 2023. U příjmů od roku 2024 již slevu uplatnit nešlo.
„Slevu na studenta se navrhuje znovu zavést ve stejné podobě, v jaké platila do 31. prosince 2023, aby se podpořily rovné podmínky a snížily se finanční překážky při studiu zejména pro studenty z méně majetných rodin, a zároveň se studenti motivovali k legální práci během studia. Sleva na druhého z manželů se v rámci navrhovaných úprav měnit nebude,“ doplňuje Gabriela Krušinová z Ministerstva financí ČR.
V každém případě však mají podnikající, ale i pracující studenti, jestliže podepsali růžové prohlášení poplatníka k dani, nárok uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka, která činí 30 840 Kč anebo také 2570 Kč měsíčně.
Školkovné pomáhalo rodičům ušetřit na daních
Školkovné neboli sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení nesloužila pouze k daňové úspoře, ale i k motivaci rodičů pracovat.
Slevu nešlo nijak rozdělit mezi oba rodiče s tím, že by si jeden uplatnil prvních šest měsíců a druhý dalších 6. Uplatnit ji mohl pouze jeden z rodičů, popř. osoba, která převzala dítě do náhradní rodinné péče na základě rozhodnutí soudu a sdílela s dítětem společně hospodařící domácnost.
Na rozdíl od slevy na studenta šlo slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení uplatnit pouze jednou ročně a to prostřednictvím ročního zúčtování daně anebo přiznání k dani z příjmů. Nejednalo se přitom o zanedbatelnou částku.
Školkovné se rovnalo výši minimální mzdy platné pro rok, za který mělo být uplatněno. Naposledy bylo slevu možné využít u příjmů za rok 2023, kdy minimální mzda činila 17 300 Kč. Do slevy se pak započítávaly náklady spojené s umístěním dítěte do školky. Co se však nebralo v potaz, bylo stravování a výdaje spojené s běžným provozem.
Kdyby pak slevu za umístění dítěte šlo uplatnit v daních za rok 2026, činila by v rámci aktuálně platné minimální mzdy 22 400 Kč.
„Tzv. sleva na školkovné bude znovu zavedena tak, že si rodič může za daný rok odečíst z daní částku, kterou skutečně zaplatil za umístění svého vyživovaného dítěte ve školce, a to maximálně do výše minimální mzdy za každé vyživované dítě žijící s rodičem ve společně hospodařící domácnosti. Oproti předchozí právní úpravě se podmínky pro uplatnění této slevy na dani upravují tak, aby lépe reflektovaly situace, kdy je dítě v péči obou rodičů, kteří však spolu nežijí ve společně hospodařící domácnosti (dříve střídavá nebo společná péče),“ vysvětluje Gabriela Krušinová.
Důležité je zmínit, že i přes zrušení školkovného bylo možné i nadále uplatňovat daňové zvýhodnění a čerpat případný daňový bonus, který rodičům přinášel největší daňovou úsporu.
|
Pořadí dítěte
|
Ročně
|
Měsíčně
|
1. dítě
|
15 204 Kč
|
1 267 Kč
|
2. dítě
|
22 320 Kč
|
1 860 Kč
|
3. a každé další
|
27 840 Kč
|
2 320 Kč
V situaci, kdy je jedno nebo dokonce více dětí ZTP, se slevy zdvojnásobují.
Od kdy se bude znovu zavádět školkovné a sleva na studenta?
Počítá se s tím, že slevy by mohly být znovu zavedeny k 1. lednu 2027, čili společně s obnovením systému elektronické evidence tržeb.