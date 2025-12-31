Výhody a nevýhody brigády na DPP do limitu

Celkové zdanění u dohody o provedení práce se liší v závislostí na výši hrubé měsíční odměny i celkové daňové situaci zaměstnance. V roce 2026 je důležitým hraničním příjmem hrubá odměna 11 299 Kč a méně. Při takto nízké hrubé měsíční odměně je zdanění velmi příznivé. V konečném důsledku ale ne pro všechny, protože není vyřešen pojistný vztah. V příkladech v článku níže si ukážeme na praktických příkladech, pro koho je brigáda na dohodu o provedení práce s odměnou do limitu vhodná a pro koho nikoliv.
Co se dozvíte v článku
Výhody brigády na DPP s odměnou do limitu
Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 11 999 Kč a méně, tak se v roce 2026 neplatí z odměny sociální a zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že se z takové dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění, tak je takové zaměstnání vhodné i pro předčasné důchodce. Přivýdělek brigády na dohodu o provedení práce je jednou z mála možností, jak si mohou předčasní důchodci před dosažením řádného důchodového věku přivydělat. Navíc i při práci na dohodu o provedení práce je možné uplatnit slevu na poplatníka a případně i daňové zvýhodnění na děti, jestliže je hrubá měsíční odměna vyšší než 11 200 Kč, což je polovina minimální mzdy.
Nevýhody brigády na DPP s odměnou do limitu
Zaměstnání na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou ve výši 11 999 Kč a méně nezakládá účast na pojištění. Kdo pracuje na dohodu o provedení práce s takto nízkou odměnou a neplatí zdravotní pojištění z jiného zaměstnání nebo podnikání nebo není současně státním pojištěncem, ten si v takovém případě musí sám platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Samozřejmostí je, že se taková odměna, ze které nebylo zaplaceno sociální pojištění, nepočítá pro důchodové účely a nezakládá nárok na nemocenskou.
Příklady výhod a nevýhody práce na dohodu
Praktický příklad 1) Ideál pro předčasného důchodce a studenta
Paní Martina je v předčasném důchodu a řádného důchodového věku dosáhne až na podzim 2026. Do dosažení řádného důchodového věku si bude přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 900 Kč. Na účet dostane stejnou částku 11 900 Kč a nebude mít žádné daňové starosti. U zaměstnavatele totiž podepíše prohlášení k dani a uplatní slevu na poplatníka, pojistné se neplatí, protože je odměna do limitu. Paní Martina pobírá předčasný starobní důchod, takže za ni zdravotní pojištění platí stát.
Na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 11 900 Kč si u stejného zaměstnavatele přivydělává i student Martin, pro kterého je to rovněž vhodný způsob přivýdělku. Čistou odměnu na účet má rovněž 11 900 Kč, protože rovněž podepsal prohlášení k dani a za studenty platí zdravotní pojištění stát.
Praktický příklad 2) Dobrá volba pro zaměstnance
Zaměstnanec Michal si ke svému hlavnímu zaměstnání přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 11 900 Kč pro druhého zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že prohlášení k dani má podepsáno u hlavního zaměstnavatele a v žádném měsíci nemůže být podepsáno u dvou zaměstnavatelů současně, tak při výpočtu čisté mzdy z dohody o provedení práce již neuplatní slevu na poplatníka a zaplatí na dani z příjmu 1 785 Kč (15 % z 11 900 Kč). Zdravotní pojištění a sociální pojištění platí standardně z hlavního zaměstnání, takže má u své zdravotní pojišťovny vše v pořádku a pro důchod a nemocenskou se mu počítají příjmy z hlavního zaměstnání. Během nemoci by tedy nebyl pan Michal bez peněz.
Vypočítejte si výši čisté mzdy a zdanění práce na dohodu v roce 2026
Praktický příklad 3) Špatné řešení životní situace
Paní Ludmila přišla o zaměstnání. Do nové práce má nastoupit za dva měsíce. Paní Ludmila se nechce registrovat na úřadu práce, je jí to nepříjemné. V následujících dvou měsících si chce přivydělat alespoň na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 11 900 Kč. Z dohody nebude sice platit žádné přímé daně, protože podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani, ale po uvedené dva měsíce bude u své zdravotní pojišťovny vedena jako osoba bez zdanitelných příjmů a za každý měsíc bude muset zaplatit 3 024 Kč, takže čistou měsíční odměnu v podstatě bude mít pouze 8 876 Kč. Navíc se jí dané dva měsíce nebudou hodnotit pro důchod.
Z finančního hlediska bylo pro paní Ludmilu výhodnější se registrovat na úřadu práce. V obou měsících by činila podpora 80 % předchozího rozhodného příjmu, což by bylo výrazně více, než odměna z dohody o provedení práce. Navíc za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát a období evidence na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se započítává pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění.