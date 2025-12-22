Změny ve mzdách příští rok: dohodáři si budou moci příští rok vydělat více, někteří poplatníci přijdou o daňový bonus

Už za pár týdnů je tu nový rok 2026 a s ním i řada legislativních změn, které se, stejně jako v letech předešlých, týkají předně oblasti daní a mezd. Co se nově změní a koho se to týká?
Mění se limit u DPP. Dohodáři si mohou vydělat bez odvodů více peněz
U osob, které pracují prostřednictvím dohody o provedení práce, se do limitu neodvádí pojistné na zdravotní pojištění ani na důchodové a sociální zabezpečení. V roce 2025 tento limit činil 11 500 Kč a pro rok 2026 se zvyšuje na částku 12 000 Kč.
Dobrou zprávou je, že dohodářům díky této změně zůstane více peněz. Tou špatnou však pro někoho může být, že nově nebudou mít pojištění vyřešené i osoby s hrubou odměnou v rozmezí 11 500 až 12 000 Kč.
Ti poplatníci, u kterých není zdravotní pojištění uhrazeno z jiného titulu, se budou muset u své zdravotní pojišťovny přihlásit do kategorie OBZP, neboli mezi osoby bez zdanitelných příjmů, které si zdravotní pojištění budou platit z vlastní kapsy jakožto samoplátci. Hradit si pojištění důchodové pak povinné v tomto případě není. Dohodář by však měl mít na paměti, že pokud mu také není hrazeno z jiného titulu, budou mu chybět potřebné roky do nároku na starobní důchod.
I tento problém však lze řešit a to přihlášením se k dobrovolnému důchodovému pojištění u okresní správy sociálního zabezpečení. Jedná se však o nemalou částku, která bude v roce 2026 činit 3428 Kč.
Změna limitů poté přichází vlivem zvyšování mezd a navázání DPP na institut průměrné mzdy pro daný rok. Rozhodná částka pro účast na pojistném totiž činí 25 % stanovené průměrné mzdy pro daný rok, zaokrouhleno na celé pětisetkoruny směrem dolů.
Co už však zůstane stejné, je limit u dohody o pracovní činnosti neboli DPČ. Ten bude 4500 Kč hrubého měsíčně i v roce 2026.
Zvýší se minimální mzda a s tím i podmínka daňového zvýhodnění na dítě
Ještě u výplat za prosinec, které chodí zaměstnancům na účet v lednu následujícího roku, činí minimální hrubá měsíční mzda 20 800 Kč. To se ale změní a od ledna 2026 minimální mzda stoupne o 1600 Kč na 22 400 Kč. Minimální mzda hodinová pak nesmí klesnout pod 134,40 Kč.
Částka minimální mzdy poté ovlivňuje podmínky nároku na daňový bonus v rámci daňového zvýhodnění na dítě, které zaměstnanci čerpají každý měsíč v čisté mzdě a OSVČ jednou za rok v daňovém přiznání.
Aby však mohl vůbec vzniknout nárok na vyplacení daňového bonusu, musí oba typy poplatníků splnit alespoň minimální příjem, který musí být alespoň roven šestinásobku roční minimální mzdy u OSVČ a alespoň poloviny minimální měsíční mzdy u zaměstnance.
„Zatímco v roce 2025 byla pro zaměstnance rozhodnou částkou 10 400 korun měsíčně, v roce 2026 půjde o 11 200 korun. Chtějí-li OSVČ uplatnit daňový bonus za dítě za rok 2025, musely si vydělat za rok 2025 minimálně 124 800 Kč. Za rok 2026 už to bude 134 400 Kč,“ vypočítává Monika Lodrová, daňová poradkyně a partnerka BDO.
Slevy na dani pak obecně snižují přímo vypočtenou daň z příjmů. Ovšem tato sleva na dítě je specifická tím, že nejen daň snižuje, ale rodič díky ní může získat částku, kterou sám neuhradil (daňový bonus) a která mu tedy bude vyplacena navíc.
Zdravotní pojištění pro OBZP také vzroste
Vzhledem k růstu minimální mzdy vzroste i částka minimálního zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů. Zdravotní pojištění totiž musí být odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, činí z něj přitom 13,5 %. Oproti roku 2025, kdy bylo 2808 Kč, vzroste o 216 Kč na 3024 Kč.
Zaměstnanecké benefity se zkrouhnou o pojistné odvody
Doposud platí, že zaměstnanecké benefity jsou osvobozeny od odvodů na pojistné do zákonných limitů. To se ale od ledna mění.
Nově bude jasně stanoveno, že osvobozené od daně z příjmů jsou jen ty benefity, které zaměstnanec dostává nad rámec mzdy. Naopak danit by se měly ty, které jsou ve své podstatě mzdou a prakticky část z ní nahrazují.
Pokud bude mít příští rok zaměstnanec hrubou mzdu např. 40 000 Kč, z čehož bude zaměstnavatel vyplácet 38 000 Kč klasicky na bankovní účet zaměstnance a 2000 Kč v rámci zaměstnaneckých benefitů, právě ty dva tisíce budou nově podléhat zdanění.
Stejně se bude nakládat například s ročním bonusem, který má zaměstnanec možnost nechat si vyplatit ve formě „volnočasových“ benefitů. Lze tak očekávat, že někteří zaměstnavatelé budou plán zaměstnaneckých benefitů revidovat.