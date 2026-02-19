Díky EET se nebude danit spropitné a sníží se DPH na nealko

Ministerstvo financí na svém webu představilo základní informace o znovuzavedení EET. Společně s opětovným spuštěním pozměněného systému představuje navíc i další změny, které se budou týkat zavedení elektronické evidence tržeb v gastro průmyslu. Spropitné už nebude oficiálně podléhat zdanění a DPH na limonádu bude nižší.
DPH u nealka bude nižší než doposud
Nová vlna EET by měla započít 1. ledna 2027 a společně s jejím zavedením by mělo dojít i ke snížení daně z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje prodávané a podávané ve stravovacích službách, která aktuálně činí 21 %. DPH by se mělo snížit na 12 %.
Dýška nebudou podléhat pojistných odvodům a daním
Po vzoru Německa nebo Rakouska nebude dobrovolné spropitné v gastronomii podléhat dani z příjmů ani odvodům zaměstnance. Spropitné bude od daně osvobozené až do výše 7 % z měsíčních tržeb restaurace.
Novinka se bude vztahovat pouze na zaměstnance restaurací, kaváren a hospod, jako jsou číšníci, servírky, barmani či kuchaři.
Právě tato změna má podle informací na webu Ministerstva financí ČR výrazně přispět ke stabilizaci oboru, který po covidu opustila čtvrtina personálu kvůli existenční nejistotě.
