Finance.cz  »  Spotřebitel

Maximální ceny benzínu a nafty budou mít změnu

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

benzin, pohonné hmoty, nafta Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E

Včera jednal kabinet Úřadu vlády ČR. Mezi hlavními změnami, které schválil, je kromě navýšení rodičovského příspěvku anebo třeba prodloužení platnosti denní dálniční známky i novinka v oblasti vyhlašování maximálních cen pohonných hmot. Co se tedy změní?

Nové opatření neplatí napořád

Maximální přípustné ceny pohonných hmot, čili benzínu a nafty se budou nově vyhlašovat prostřednictvím nařízení vlády. Zákon, který tuto změnu umožňuje, nabyl platnosti minulý týden a přijat byl proto, že díky němu může vláda rychleji reagovat na cenové výkyvy na trhu s pohonnými hmotami.

Na základě takových nařízení se budou maximální přípustné ceny benzínu a nafty zveřejňovat od dnešního dne na ten zítřejší, tedy na středu 20. května 2026. I nadále bude platit, že Ministerstvo financí ČR bude zveřejňovat ceny každý pracovní den.

Nařízení pak bude platit do konce května. Není však vyloučeno, že se neprodlouží anebo předčasně neukončí.

Jste pro dočasné snížení spotřební daně na benzin a naftu?

Zobraz výsledek
Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun Přečtěte si také:

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun

Výpočet se ale nemění

Na výpočtu cenového výměru s nejvyšší povolenou cenou vláda nic měnit nehodlá. I nadále bude platit, že bude vycházet z třídenního průměru velkoobchodních cen. Maximální přípustná marže obchodníků s palivy je 3 Kč.

Policie odhalila stovky případů zneužívání dávek, připravovaná novela zpřísní kontroly Přečtěte si také:

Policie odhalila stovky případů zneužívání dávek, připravovaná novela zpřísní kontroly

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Experti na bezpečnost nastražují falešné pastičky na útočníky

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Globální exploze paměťových čipů: uď nejsou, nebo jsou drahé

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Ověřování digitální identity je klíčem pro digitální ekonomiku

T-Mobile v Praze ukázal špičkové technologie na síti 5G SA