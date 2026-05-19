Maximální ceny benzínu a nafty budou mít změnu

Včera jednal kabinet Úřadu vlády ČR. Mezi hlavními změnami, které schválil, je kromě navýšení rodičovského příspěvku anebo třeba prodloužení platnosti denní dálniční známky i novinka v oblasti vyhlašování maximálních cen pohonných hmot. Co se tedy změní?
Nové opatření neplatí napořád
Maximální přípustné ceny pohonných hmot, čili benzínu a nafty se budou nově vyhlašovat prostřednictvím nařízení vlády. Zákon, který tuto změnu umožňuje, nabyl platnosti minulý týden a přijat byl proto, že díky němu může vláda rychleji reagovat na cenové výkyvy na trhu s pohonnými hmotami.
Na základě takových nařízení se budou maximální přípustné ceny benzínu a nafty zveřejňovat od dnešního dne na ten zítřejší, tedy na středu 20. května 2026. I nadále bude platit, že Ministerstvo financí ČR bude zveřejňovat ceny každý pracovní den.
Nařízení pak bude platit do konce května. Není však vyloučeno, že se neprodlouží anebo předčasně neukončí.
Výpočet se ale nemění
Na výpočtu cenového výměru s nejvyšší povolenou cenou vláda nic měnit nehodlá. I nadále bude platit, že bude vycházet z třídenního průměru velkoobchodních cen. Maximální přípustná marže obchodníků s palivy je 3 Kč.