Zaměstnanci a daně: roční zúčtování a slevy

Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání za minulý rok, mohli požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Při výpočtu měsíčních záloh na dani z příjmů fyzických osob totiž nemohou zaměstnanci uplatnit všechny daňové slevy, přičemž některé z nich lze uplatnit právě až při ročním zúčtování. Z tohoto důvodu pak může vzniknout nárok na daňovou vratku.
Jaké jsou daňové slevy?
Nárok na základní slevu na poplatníka mají všichni zaměstnanci. Pro uplatnění ostatních daňových slev musejí být splněny zákonné podmínky a musí být jejich uplatnění doloženo příslušným dokladem. Zaměstnanci museli své mzdové účetní doručit příslušné doklady do 15. února. Případné daňové přeplatky na dani za rok 2025 z ročního zúčtování daně vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen, tedy v první polovině dubna.
Základní sleva na poplatníka
Základní sleva na poplatníka se v ročním zúčtování daně uplatňuje vždy v plném rozsahu ve výši 30 840 Kč pro rok 2025. Základní sleva na poplatníka se nekrátí. I při odpracování pouze několika měsíců během roku náleží v plné výši, což můžete uplatnit při ročním zúčtování.
Sleva na manželku (manžela)
Sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč, na držitelku (držitele) průkazu ZTP/P ve výši 49 680 Kč. Slevu na manželku (manžela) je možné uplatnit, pokud měla manželka (manžel) vlastní roční příjmy do 68 000 Kč.
Od roku 2024 platí, že tuto slevu na dani lze uplatnit už jen v případě, že je v rodině dítě do 3 let věku.
Slevu na manželku (manžela) je potřeba doložit čestným prohlášením. Pokud došlo k uzavření manželství během uplynulého roku, uplatňuje se poměrná část slevy. Sleva na manželku (manžela) náleží za každý měsíc, kdy manželství trvalo k 1. dni daného měsíce.
Sleva na invaliditu
Invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají nárok za celý rok na daňovou slevu ve výši 2520 Kč, invalidní důchodci třetího stupně na slevu ve výši 5040 Kč. Sleva na invaliditu náleží za měsíce, kdy je splněna podmínka pobírání invalidního důchodu k 1. dni měsíce. Nárok se dokládá potvrzením od ČSSZ o výplatě invalidního důchodu.
Sleva pro držitele ZTP/P
Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč. Pokud příjemce průkazu ZTP/P pobírá ještě invalidní důchod, má nárok na obě slevy.
Sleva na studenta byla zrušena
Sleva na dani na studenta ve výši 4020 Kč za rok byla zrušena.
Sleva na dani školkovné byla zrušena
Slevu na dani známou jako školkovné již za rok 2025 neuplatníte, byla zrušena.
Daňové zvýhodnění
Mimo daňové slevy se uplatňuje v ročním zúčtování daně z příjmů i daňové zvýhodnění na děti. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní na dítě za měsíc, ve kterém se dítě narodilo. Za celý kalendářní rok činí daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč, na druhé dítě 22 320 Kč a na třetí a další dítě 27 840 Kč. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů fyzických osob, vzniká nárok na daňový bonus. Daňové zvýhodnění se uplatňuje již během roku při výpočtu čisté měsíční mzdy. Daňové zvýhodnění uplatňuje vždy pouze jeden z rodičů. Zodpovědné mzdové účetní vyžadují čestné prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje.
Co to jsou odčitatelné položky
Kromě slev na dani a daňového zvýhodnění na děti můžete v rámci ročního zúčtování daně uplatnit i tzv. odčitatelné položky. Tyto částky se odečtou od základu daně a teprve poté se počítá 15% daň z příjmů. Při využití odčitatelných položek nevzniká nikdy nárok na daňový bonus, ale po provedení ročního zúčtování daně vám vznikne nárok na daňovou vratku. Odčitatelné položky musíte účetní doložit a patří mezi ně například:
Dary a bezúplatná plnění
Dary a bezúplatná plnění, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % základu daně nebo alespoň 1000 Kč. Celkově můžete odečíst až 15 % ze základu daně (až 30 % ze základu daně mezi lety 2022 a 2026.
Dále si můžete odečíst odběr krve (3000 Kč), darování orgánů (20 000 Kč), darování krvetvorných buněk (20 000 Kč). Tyto částky se započítávají do celkového limitu pro odpočet darů.
Úroky zaplacené z hypotéky nebo z úvěrů ze stavebního spoření
Úroky zaplacené z hypotéky nebo z úvěrů ze stavebního spoření, pokud byly tyto úvěry využity na bytové potřeby. Maximálně si můžete odečíst 300 000 Kč úroků ze základu daně, 150 000 Kč pak v případě, kdy došlo k obstarání bytové potřeby po 1. 1. 2021.
Snížení daňového základu o produkty zajištění na stáří
Od základu daně za rok 2025 je možné odečíst příspěvky v celkovém úhrnu nejvýše 48 000 Kč zaplacené daňovým poplatníkem na podporované finanční produkty na stáří a podporované pojištění dlouhodobé péče. Produktem spoření na stáří se pro účely daňového odpočtu rozumí: penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, soukromé životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt. Podrobně jsme daňovou úsporu popsali v tomto článku.
Odčitatelné položky ve výši členských příspěvků odborům a zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělání byly zrušeny.
Do roku 2023 bylo možné uplatnit odčitatelné položky za členské příspěvky odborům a úhrady na další vzdělávání. Od roku 2024 dochází ke zrušení těchto odpočtů.