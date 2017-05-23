Finance.cz  »  Ekonomika  »  Velký dovolenkový speciál: kterou platební kartu si vzít s sebou?

Velký dovolenkový speciál: kterou platební kartu si vzít s sebou?

Doby, kdy jsme si na dovolenou vozili nejlépe hotovost v eurech nebo dolarech jsou už pryč. Hotovost se tedy hodí vždycky, ale většinou máme s sebou na dovolenou přibalenou i platební kartu. Pro platbu v obchodech i pro výběr z bankomatů v domácí měně. Mezi celosvětově nejrozšířenější platební karty patří Visa a MasterCard. Která se na cestování hodí více?

Finance.cz
Autor: Finance.cz
Hana Bartušková
23. 5. 2017

Sdílet

MasterCard, nebo Visa. Kterou platební kartu si přibalíte s sebou na dovolenou v zahraničí? Poplatky a další nastavení platební karty většinou nezávisí až tak na poskytovateli karet, ale spíše na konkrétních podmínkách vaší banky. Ta stanovuje poplatky a také užívá své měnové kurzy pro přepočet transakcí. Při použití v Česku je tedy většinou víceméně jedno, kterého poskytovatele si vyberete, důležité je, kolik vás to všechno bude stát u vaší banky. Při cestování do zahraničí je to ale jiné. V každé zemi se totiž vyplatí jiná karta. I když je pravda, že v posledních letech se rozdíly mezi kartami spíše stírají, přibývá míst, kde akceptují jak MasterCard, tak i Visa bez problémů. Ale je pár okolností, které byste měli při vybírání platební karty zvážit.

MasterCard, nebo Visa? 

Pokud cestujete do zahraničí, rozhodně je vhodné mít s sebou tu správnou platební kartu. Například Maestro nebo Visa Electron nebývají často u obchodníků akceptovány. Vybírejte tak z MasterCard nebo Visa karet. Vyplatí se mít s sebou na cestách obě varianty, tedy jak MasterCard, tak i Visu, přičemž alespoň jedna z těchto karet by měla být embosovaná. To je ta, co má vyražené údaje, není úplně plochá a hladká. Embosované platební karty můžete využít i na místech, které nejsou připojeny online terminálem k platební síti provozovatele karet. Embosovanou kartou můžete platit i offline díky tzv. žehličkám, prodejce v takovém případě pořídí obtisk karty a transakci dokončí až později. Embosované karty se tedy hodí do míst, kde například mají problémy s elektřinou, nebo s internetovým připojením.

Pokud si s sebou chcete vzít jen jednu jedinou platební kartu, tak by měla být embosovaná a konkrétní značku vybírejte podle destinace, kam se chystáte. Například Visa je výhodnější v USA a v okolních zemích, zatímco u nás v Evropě se většinou o kousek víc vyplatí Mastercard

Tip

Cestovní pojištění na míru? Poradíme!

Najděte si cestovní pojištění podle svých představ. Na dovolenou i na pracovní cestu. Sjednáte ho i v den odjezdu sobě i ostatním.

Chci se pojistit

Visa je častější, MasterCard rychlejší 

Karty od MasterCard i od Visa mají zhruba stejný počet míst, kde je lze použít, ale Visa je celosvětově nejoblíbenější a realizuje se s ní téměř dvakrát více transakcí. Průměrně je ale zase transakce realizována rychleji s MasterCard (1,7krát rychleji). Pro MasterCard také mluví o kousek výhodnější směnné kurzy, při hromadném srovnání po celém světě vychází platba výhodněji s MasterCard zhruba v 70 % případů. Rozdíly jsou ovšem v rámci několika haléřů až korun.

Porovnejte si sami, která karta se vám nejvíc vyplatí. Výhodnost karty ve vaší destinaci si můžete porovnat v lokátoru platnosti karet, v aplikaci najdete bankomaty, které berou v dané oblasti MasterCard, nebo Visu. Díky kalkulátoru si zase můžete zkontrolovat, která karta se vám více vyplatí. 

školení pri začínající mzdové účetní

Co je to Dynamic Currency Conversion?

Vždy plaťte v domácí měně, aneb pozor na Dynamic Currency Conversion. Vypadá to jako služba zákazníkovi, ale ve skutečnosti je to hodně drahá metoda. Platební terminál v obchodě nebo bankomat vám v tomto případě nabídne automaticky převod na české koruny, ale většinou za výrazně nevýhodnější měnový kurz. Za nákup nebo za výběr tak často zaplatíte až o 5 – 10 % více, než kdybyste si nechali místní měnu přepočítat až u poskytovatele karet (MasterCard, Visa) při zúčtování transakce. Pokud vám bankomat nebo platební terminál v obchodě říká cenu nákupu v českých korunách, tak zatím nic neplaťte, nejdříve změňte nastavení transakce na místní měnu. Při placení by tam tedy měla být částka například v eurech/librách/chorvatských kunách, nikdy ne v českých korunách.

Speciál pro vaši dovolenou:

Triky a fígle pro cestování s platební kartou 

  • Platební kartu můžete mít už s cestovním pojištěním. Zeptejte se ve své bance.
  • Bankomaty mají poplatky, platba kartou v obchodě je většinou bez poplatku.
  • MasterCard je nejčastější v Evropě, Visa zase v Americe.
  • Pokud si s sebou berete více karet, noste je zvlášť. Jednu jako rezervu.
  • Při ztrátě platební karty ji co nejrychleji zablokujte.
  • Která karta se hledá nejvíc na Googlu?
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Hana Bartušková

Hana Bartušková


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Daňová legislativa 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí