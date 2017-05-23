Velký dovolenkový speciál: kterou platební kartu si vzít s sebou?

MasterCard, nebo Visa. Kterou platební kartu si přibalíte s sebou na dovolenou v zahraničí? Poplatky a další nastavení platební karty většinou nezávisí až tak na poskytovateli karet, ale spíše na konkrétních podmínkách vaší banky. Ta stanovuje poplatky a také užívá své měnové kurzy pro přepočet transakcí. Při použití v Česku je tedy většinou víceméně jedno, kterého poskytovatele si vyberete, důležité je, kolik vás to všechno bude stát u vaší banky. Při cestování do zahraničí je to ale jiné. V každé zemi se totiž vyplatí jiná karta. I když je pravda, že v posledních letech se rozdíly mezi kartami spíše stírají, přibývá míst, kde akceptují jak MasterCard, tak i Visa bez problémů. Ale je pár okolností, které byste měli při vybírání platební karty zvážit.
MasterCard, nebo Visa?
Pokud cestujete do zahraničí, rozhodně je vhodné mít s sebou tu správnou platební kartu. Například Maestro nebo Visa Electron nebývají často u obchodníků akceptovány. Vybírejte tak z MasterCard nebo Visa karet. Vyplatí se mít s sebou na cestách obě varianty, tedy jak MasterCard, tak i Visu, přičemž alespoň jedna z těchto karet by měla být embosovaná. To je ta, co má vyražené údaje, není úplně plochá a hladká. Embosované platební karty můžete využít i na místech, které nejsou připojeny online terminálem k platební síti provozovatele karet. Embosovanou kartou můžete platit i offline díky tzv. žehličkám, prodejce v takovém případě pořídí obtisk karty a transakci dokončí až později. Embosované karty se tedy hodí do míst, kde například mají problémy s elektřinou, nebo s internetovým připojením.
Pokud si s sebou chcete vzít jen jednu jedinou platební kartu, tak by měla být embosovaná a konkrétní značku vybírejte podle destinace, kam se chystáte. Například Visa je výhodnější v USA a v okolních zemích, zatímco u nás v Evropě se většinou o kousek víc vyplatí Mastercard.
Visa je častější, MasterCard rychlejší
Karty od MasterCard i od Visa mají zhruba stejný počet míst, kde je lze použít, ale Visa je celosvětově nejoblíbenější a realizuje se s ní téměř dvakrát více transakcí. Průměrně je ale zase transakce realizována rychleji s MasterCard (1,7krát rychleji). Pro MasterCard také mluví o kousek výhodnější směnné kurzy, při hromadném srovnání po celém světě vychází platba výhodněji s MasterCard zhruba v 70 % případů. Rozdíly jsou ovšem v rámci několika haléřů až korun.
Porovnejte si sami, která karta se vám nejvíc vyplatí. Výhodnost karty ve vaší destinaci si můžete porovnat v lokátoru platnosti karet, v aplikaci najdete bankomaty, které berou v dané oblasti MasterCard, nebo Visu. Díky kalkulátoru si zase můžete zkontrolovat, která karta se vám více vyplatí.
Co je to Dynamic Currency Conversion?
Vždy plaťte v domácí měně, aneb pozor na Dynamic Currency Conversion. Vypadá to jako služba zákazníkovi, ale ve skutečnosti je to hodně drahá metoda. Platební terminál v obchodě nebo bankomat vám v tomto případě nabídne automaticky převod na české koruny, ale většinou za výrazně nevýhodnější měnový kurz. Za nákup nebo za výběr tak často zaplatíte až o 5 – 10 % více, než kdybyste si nechali místní měnu přepočítat až u poskytovatele karet (MasterCard, Visa) při zúčtování transakce. Pokud vám bankomat nebo platební terminál v obchodě říká cenu nákupu v českých korunách, tak zatím nic neplaťte, nejdříve změňte nastavení transakce na místní měnu. Při placení by tam tedy měla být částka například v eurech/librách/chorvatských kunách, nikdy ne v českých korunách.
Speciál pro vaši dovolenou:
- Zkontrolujte si před odjezdem doklady!
- Jaké doklady potřebují prarodiče pro cestování s vnoučetem?
- Kolik stojí dálniční známky v Evropě?
- Pojedete k moři autem?
Triky a fígle pro cestování s platební kartou
- Platební kartu můžete mít už s cestovním pojištěním. Zeptejte se ve své bance.
- Bankomaty mají poplatky, platba kartou v obchodě je většinou bez poplatku.
- MasterCard je nejčastější v Evropě, Visa zase v Americe.
- Pokud si s sebou berete více karet, noste je zvlášť. Jednu jako rezervu.
- Při ztrátě platební karty ji co nejrychleji zablokujte.
- Která karta se hledá nejvíc na Googlu?