Jak vysoký důchod dostanete, když pracujete za minimální mzdu?

Aktualizováno dnes 15:55
V roce 2026 je minimální měsíční mzda o 1600 Kč vyšší než v roce 2025. Bylo při práci za minimální mzdu výhodnější odejít do starobního důchodu v roce 2025, nebo v letošním? Jak vysoký starobní důchod může očekávat občan pracující za minimální mzdu? Podívejme se na praktické výpočty.
20. 3. 2025

Jakou výši má starobní důchod pro lidi, kteří měli osobní vyměřovací základ ve výši minimální mzdy v roce 2022, 2023, 2024, 2025 a 2026?

Co se dozvíte v článku
  1. Příklad 1: Minimální mzda v roce 2026 a výše starobního důchodu
  2. Příklad 2: Minimální mzda v roce 2025 a výše starobního důchodu
  3. Příklad 3: Minimální mzda v roce 2024 a starobní důchod
  4. Příklad 4: Minimální mzda v roce 2023 a starobní důchod
  5. Příklad 5: Minimální mzda v roce 2022 a aktuální výše starobního důchodu

Příklad 1: Minimální mzda v roce 2026 a výše starobního důchodu

Osobní vyměřovací základ pana Michala činil 22 400 Kč, byl na úrovni minimální mzdy v roce 2026. Doba pojištění pana Michala je 45 let a je bez nároku na výchovné.

Jaký důchod mu byl přiznán v roce 2026?

Položka

Hodnota

Doba pojištění v celých letech

45

Osobní vyměřovací základ

22 400 Kč

Výpočtový základ (do částky 21 546 Kč se OVZ počítá ze 99f %)

21 553 Kč

Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,495 % za každý rok pojištění)

67,275

Procentní výměra důchodu (21 553 Kč × 67,275 %)

14 500 Kč

Základní výměra důchodu

4900 Kč

Přiznaný důchod v únoru 2026 (4900 Kč + 14 500 Kč)

19 400 Kč

Měsíční důchod pana Michala je o 246 Kč vyšší než měsíční důchod paní Veroniky z druhého příkladu kvůli vyššímu vyměřovacímu základu, protože minimální mzda výrazně vzrostla, a to i přestože se snížila procentní sazba výpočtového základu z 1,5 % na 1,495 %.

Nově přiznaný důchod pana Michala je vyšší než důchody přiznané v minulých letech, kdy byl vyměřovací základ ve výši minimální mzdy, a to i po započtení valorizací.

Podrobně se můžete podívat na vývoj výše jednotlivých důchodů v následující tabulce:

Srovnání starobního důchodu při minimální mzdě
Datum přiznání starobního důchodu Vyměřovací základ Důchod v únoru 2022 Důchod v únoru 2023 Důchod v únoru 2024 Důchod v únoru 2025 Důchod v únoru 2026
V dubnu 2022 16 200 Kč 14 835 Kč 17 123 Kč 18 184 Kč 18 527 Kč 19 128 Kč
V únoru 2023 17 300 Kč 15 718 Kč 16 158 Kč 17 082 Kč 17 645 Kč
V únoru 2024 18 900 Kč 16 747 Kč  17 495 Kč 18 069 Kč
V únoru 2025 20 800 Kč 18 544 Kč 19 154 Kč
V únoru 2026 22 400 Kč 19 400 Kč

Příklad 2: Minimální mzda v roce 2025 a výše starobního důchodu

Paní Veronika měla osobní vyměřovací základ ve výši 20 800 Kč, tedy na úrovni minimální mzdy v roce 2025, a získala dobu pojištění v rozsahu 45 let, nemá nárok na výchovné.

V tabulce si vypočítáme, jaká je výše důchodu paní Veroniky přiznaného v únoru 2025. Dřívější valorizace výpočet důchodu v roce 2025 neovlivňují.

Položka

Hodnota

Doba pojištění v celých letech

45

Osobní vyměřovací základ

20 800 Kč

Výpočtový základ (do částky 20 486 Kč se OVZ počítá ze 100 %)

20 568 Kč

Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,5 % za každý rok pojištění)

67,5

Procentní výměra důchodu (20 568 Kč × 67,5 %)

13 884 Kč

Základní výměra důchodu

4660 Kč

Přiznaný důchod v únoru 2025 (4660 Kč + 13 884 Kč)

18 544 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Příklad 3: Minimální mzda v roce 2024 a starobní důchod

Pan Luboš má osobní vyměřovací základ 18 900 Kč (na úrovni minimální mzdy v roce 2024) a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Od ledna 2025 si pan Luboš polepšil, protože mu byl důchod valorizován (základní výměra o 260 Kč, procentní o 0,6 %). Od ledna 2026 se mu pak důchod zvýšil na 18 069 Kč.

Položka

Hodnota

Doba pojištění v celých letech

45

Osobní vyměřovací základ

18 900 Kč

Výpočtový základ (do částky 19 346 Kč se OVZ počítá ze 100 %)

18 900 Kč

Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,5 % za každý rok pojištění)

67,5

Procentní výměra důchodu (18 900 Kč × 67,5 %)

12 758 Kč

Základní výměra důchodu

4400 Kč

Přiznaný důchod v únoru 2024 (4400 Kč + 12 758 Kč)

17 158 Kč

Důchod od ledna 2025

 17 495 Kč
 Důchod od ledna 2026  18 069 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Příklad 4: Minimální mzda v roce 2023 a starobní důchod

Pan Ivan má osobní vyměřovací základ 17 300 Kč (na úrovni minimální mzdy v roce 2023) a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Níže v tabulce si vypočteme řádný starobní důchod pana Ivana přiznaný v únoru roku 2023. Panu Ivanovi byl důchod od té doby 4× valorizován:

  • Od června 2023 se valorizovaly důchody dle vládní novely, kdy se zvýšila procentní výměra o 2,3 % a pevnou částku 400 Kč.
  • Od ledna 2024 se základní výměra důchodu zvýšila o 360 Kč.
  • Od ledna 2025 se základní výměra důchodu zvýšila o 260 Kč, procentní výměra se pak zvýšila o 0,6 %.
  • Od ledna 2026 se základní výměra důchodů zvýšila o 240 Kč, procentní o 2,6 %

Položka

 Hodnota

Doba pojištění v celých letech

45

Osobní vyměřovací základ

17 300 Kč

Výpočtový základ (do částky 17 743 Kč se OVZ počítá ze 100 %)

17 300 Kč

Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,5 % za každý rok pojištění)

67,5

Procentní výměra důchodu (17 300 Kč × 67,5 %)

11 678 Kč

Základní výměra důchodu

4040 Kč

Přiznaný důchod v únoru 2023 (4040 Kč + 11 678 Kč)

15 718 Kč

Důchod od června 2023

16 387 Kč

Důchod od ledna 2024

16 747 Kč

Důchod od ledna 2025

 17 082 Kč
 Důchod od ledna 2026 17 645 Kč 

Zdroj: vlastní výpočet autora

Příklad 5: Minimální mzda v roce 2022 a aktuální výše starobního důchodu

V další tabulce máme vypočten starobní důchod pana Rostislava, jehož osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky) je na úrovni minimální mzdy v roce 2022, tj. činí 16 200 Kč. Pan Rostislav získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Do starobního důchodu odešel v dubnu 2022 a následně mu byl jeho měsíční důchod 3krát mimořádně a 4krát řádně valorizován:

  • Od června 2022 se zvýšila procentní výměra důchodu o 8,2 %.
  • Od září 2022 se zvýšila procentní výměra důchodu (z hodnoty po červnovém zvýšení) o 5,2 %.
  • Od ledna 2023 se základní výměra důchodu zvýšila o 140 Kč a procentní výměra (z hodnoty po zářijovém zvýšení) o 5,1 %.
  • Od června 2023 se valorizovaly důchody dle vládní novely, kdy se zvýšila procentní výměra o 2,3 % a pevnou částku 400 Kč.
  • Od ledna 2024 se základní výměra důchodu zvýšila o 360 Kč.
  • Od ledna 2025 se základní výměra důchodu zvýšila o 260 Kč, procentní výměra se pak zvýšila o 0,6 %.
  • Od ledna 2026 se základní výměra důchodů zvýšila o 240 Kč, procentní o 2,6 %

Položka

Hodnota

Doba pojištění v celých letech

45

Osobní vyměřovací základ

16 200 Kč

Výpočtový základ (do částky 17 121 Kč se OVZ počítá ze 100 %)

16 200 Kč

Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,5 % za každý rok pojištění)

67,5

Procentní výměra důchodu (16 200 Kč × 67,5 %)

10 935 Kč

Základní výměra důchodu

3900 Kč

Přiznaný důchod v dubnu 2022 (3900 Kč + 10 935 Kč)

14 835 Kč

Důchod od června 2022

15 732 Kč

Důchod od září 2022

16 348 Kč

Důchod od ledna 2023

17 123 Kč

Důchod od června 2023

17 824 Kč

Důchod od ledna 2024

18 184 Kč

Důchod od ledna 2025

18 527 Kč

 Důchod od ledna 2026

 19 128 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

