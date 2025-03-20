Jak vysoký důchod dostanete, když pracujete za minimální mzdu?

Jakou výši má starobní důchod pro lidi, kteří měli osobní vyměřovací základ ve výši minimální mzdy v roce 2022, 2023, 2024, 2025 a 2026?
Co se dozvíte v článku
- Příklad 1: Minimální mzda v roce 2026 a výše starobního důchodu
- Příklad 2: Minimální mzda v roce 2025 a výše starobního důchodu
- Příklad 3: Minimální mzda v roce 2024 a starobní důchod
- Příklad 4: Minimální mzda v roce 2023 a starobní důchod
- Příklad 5: Minimální mzda v roce 2022 a aktuální výše starobního důchodu
Příklad 1: Minimální mzda v roce 2026 a výše starobního důchodu
Osobní vyměřovací základ pana Michala činil 22 400 Kč, byl na úrovni minimální mzdy v roce 2026. Doba pojištění pana Michala je 45 let a je bez nároku na výchovné.
Jaký důchod mu byl přiznán v roce 2026?
|
Položka
|
Hodnota
|
Doba pojištění v celých letech
|
45
|
Osobní vyměřovací základ
|
22 400 Kč
|
Výpočtový základ (do částky 21 546 Kč se OVZ počítá ze 99f %)
|
21 553 Kč
|
Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,495 % za každý rok pojištění)
|
67,275
|
Procentní výměra důchodu (21 553 Kč × 67,275 %)
|
14 500 Kč
|
Základní výměra důchodu
|
4900 Kč
|
Přiznaný důchod v únoru 2026 (4900 Kč + 14 500 Kč)
|
19 400 Kč
Měsíční důchod pana Michala je o 246 Kč vyšší než měsíční důchod paní Veroniky z druhého příkladu kvůli vyššímu vyměřovacímu základu, protože minimální mzda výrazně vzrostla, a to i přestože se snížila procentní sazba výpočtového základu z 1,5 % na 1,495 %.
Nově přiznaný důchod pana Michala je vyšší než důchody přiznané v minulých letech, kdy byl vyměřovací základ ve výši minimální mzdy, a to i po započtení valorizací.
Podrobně se můžete podívat na vývoj výše jednotlivých důchodů v následující tabulce:
|Datum přiznání starobního důchodu
|Vyměřovací základ
|Důchod v únoru 2022
|Důchod v únoru 2023
|Důchod v únoru 2024
|Důchod v únoru 2025
|Důchod v únoru 2026
|V dubnu 2022
|16 200 Kč
|14 835 Kč
|17 123 Kč
|18 184 Kč
|18 527 Kč
|19 128 Kč
|V únoru 2023
|17 300 Kč
|–
|15 718 Kč
|16 158 Kč
|17 082 Kč
|17 645 Kč
|V únoru 2024
|18 900 Kč
|–
|–
|16 747 Kč
|17 495 Kč
|18 069 Kč
|V únoru 2025
|20 800 Kč
|–
|–
|–
|18 544 Kč
|19 154 Kč
|V únoru 2026
|22 400 Kč
|–
|–
|–
|–
|19 400 Kč
Příklad 2: Minimální mzda v roce 2025 a výše starobního důchodu
Paní Veronika měla osobní vyměřovací základ ve výši 20 800 Kč, tedy na úrovni minimální mzdy v roce 2025, a získala dobu pojištění v rozsahu 45 let, nemá nárok na výchovné.
V tabulce si vypočítáme, jaká je výše důchodu paní Veroniky přiznaného v únoru 2025. Dřívější valorizace výpočet důchodu v roce 2025 neovlivňují.
|
Položka
|
Hodnota
|
Doba pojištění v celých letech
|
45
|
Osobní vyměřovací základ
|
20 800 Kč
|
Výpočtový základ (do částky 20 486 Kč se OVZ počítá ze 100 %)
|
20 568 Kč
|
Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,5 % za každý rok pojištění)
|
67,5
|
Procentní výměra důchodu (20 568 Kč × 67,5 %)
|
13 884 Kč
|
Základní výměra důchodu
|
4660 Kč
|
Přiznaný důchod v únoru 2025 (4660 Kč + 13 884 Kč)
|
18 544 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Příklad 3: Minimální mzda v roce 2024 a starobní důchod
Pan Luboš má osobní vyměřovací základ 18 900 Kč (na úrovni minimální mzdy v roce 2024) a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Od ledna 2025 si pan Luboš polepšil, protože mu byl důchod valorizován (základní výměra o 260 Kč, procentní o 0,6 %). Od ledna 2026 se mu pak důchod zvýšil na 18 069 Kč.
|Položka
|
Hodnota
|
Doba pojištění v celých letech
|
45
|
Osobní vyměřovací základ
|
18 900 Kč
|
Výpočtový základ (do částky 19 346 Kč se OVZ počítá ze 100 %)
|
18 900 Kč
|
Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,5 % za každý rok pojištění)
|
67,5
|
Procentní výměra důchodu (18 900 Kč × 67,5 %)
|
12 758 Kč
|
Základní výměra důchodu
|
4400 Kč
|
Přiznaný důchod v únoru 2024 (4400 Kč + 12 758 Kč)
|
17 158 Kč
|
Důchod od ledna 2025
|17 495 Kč
|Důchod od ledna 2026
|18 069 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Příklad 4: Minimální mzda v roce 2023 a starobní důchod
Pan Ivan má osobní vyměřovací základ 17 300 Kč (na úrovni minimální mzdy v roce 2023) a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Níže v tabulce si vypočteme řádný starobní důchod pana Ivana přiznaný v únoru roku 2023. Panu Ivanovi byl důchod od té doby 4× valorizován:
- Od června 2023 se valorizovaly důchody dle vládní novely, kdy se zvýšila procentní výměra o 2,3 % a pevnou částku 400 Kč.
- Od ledna 2024 se základní výměra důchodu zvýšila o 360 Kč.
- Od ledna 2025 se základní výměra důchodu zvýšila o 260 Kč, procentní výměra se pak zvýšila o 0,6 %.
- Od ledna 2026 se základní výměra důchodů zvýšila o 240 Kč, procentní o 2,6 %
|
Položka
|Hodnota
|
Doba pojištění v celých letech
|
45
|
Osobní vyměřovací základ
|
17 300 Kč
|
Výpočtový základ (do částky 17 743 Kč se OVZ počítá ze 100 %)
|
17 300 Kč
|
Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,5 % za každý rok pojištění)
|
67,5
|
Procentní výměra důchodu (17 300 Kč × 67,5 %)
|
11 678 Kč
|
Základní výměra důchodu
|
4040 Kč
|
Přiznaný důchod v únoru 2023 (4040 Kč + 11 678 Kč)
|
15 718 Kč
|
Důchod od června 2023
|
16 387 Kč
|
Důchod od ledna 2024
|
16 747 Kč
|
Důchod od ledna 2025
|17 082 Kč
|Důchod od ledna 2026
|17 645 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Příklad 5: Minimální mzda v roce 2022 a aktuální výše starobního důchodu
V další tabulce máme vypočten starobní důchod pana Rostislava, jehož osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky) je na úrovni minimální mzdy v roce 2022, tj. činí 16 200 Kč. Pan Rostislav získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Do starobního důchodu odešel v dubnu 2022 a následně mu byl jeho měsíční důchod 3krát mimořádně a 4krát řádně valorizován:
- Od června 2022 se zvýšila procentní výměra důchodu o 8,2 %.
- Od září 2022 se zvýšila procentní výměra důchodu (z hodnoty po červnovém zvýšení) o 5,2 %.
- Od ledna 2023 se základní výměra důchodu zvýšila o 140 Kč a procentní výměra (z hodnoty po zářijovém zvýšení) o 5,1 %.
- Od června 2023 se valorizovaly důchody dle vládní novely, kdy se zvýšila procentní výměra o 2,3 % a pevnou částku 400 Kč.
- Od ledna 2024 se základní výměra důchodu zvýšila o 360 Kč.
- Od ledna 2025 se základní výměra důchodu zvýšila o 260 Kč, procentní výměra se pak zvýšila o 0,6 %.
- Od ledna 2026 se základní výměra důchodů zvýšila o 240 Kč, procentní o 2,6 %
|
Položka
|
Hodnota
|
Doba pojištění v celých letech
|
45
|
Osobní vyměřovací základ
|
16 200 Kč
|
Výpočtový základ (do částky 17 121 Kč se OVZ počítá ze 100 %)
|
16 200 Kč
|
Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,5 % za každý rok pojištění)
|
67,5
|
Procentní výměra důchodu (16 200 Kč × 67,5 %)
|
10 935 Kč
|
Základní výměra důchodu
|
3900 Kč
|
Přiznaný důchod v dubnu 2022 (3900 Kč + 10 935 Kč)
|
14 835 Kč
|
Důchod od června 2022
|
15 732 Kč
|
Důchod od září 2022
|
16 348 Kč
|
Důchod od ledna 2023
|
17 123 Kč
|
Důchod od června 2023
|
17 824 Kč
|
Důchod od ledna 2024
|
18 184 Kč
|
Důchod od ledna 2025
|
18 527 Kč
|
Důchod od ledna 2026
|19 128 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora