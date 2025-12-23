Od roku 2026 se mění výpočty důchodů. Pocítí to stávající i budoucí důchodci

Od ledna 2026 začnou platit nová ustanovení důchodového reformy, které se dotknout kromě důchodů starobních a předčasných i penzí invalidních anebo pozůstalostních. Změny však ovlivní i důchody budoucí. Co všechno se bude měnit?
Co se dozvíte v článku
Do důchodu se toho bude počítat méně
Důchodová reforma měla svým způsobem přispět ke konsolidaci veřejných financí. Aby tak bylo na penze nynější i budoucí, prosadila vláda Petra Fialy i zpomalení růstu důchodů. To bude spočívat v tom, že nově přiznané důchody budou růst pomaleji, protože pozvolna dojde k úpravě zápočtu osobního vyměřovacího základu do 1. redukční hranice.
Letos se započítává 100 %, v roce 2026 to už bude 99 % a takhle bude zápočet klesat až do roku 2035, kdy se ustálí na 90 %.
Dále se bude snižovat i procentní sazba výpočtového základu. Od ledna se z 1,5 % sníží na 1,495 % a postupně se sníží na 1,450 % v roce 2035 a na této sazbě už s nově zavedenou legislativou zůstane.
Nejvýznamnější změnou je zavedení minimálních důchodů
Jednou z těch bezesporu pozitivnějších novinek je zavedení minimálních penzí, které se navážou na průměrnou mzdu a společně s ní v dalších letech také porostou.
Nyní činí nejnižší možná penze 5430 Kč, což platí pro všechny státních důchody. Od ledna bude mít každý typ důchodu jinou výši.
|
Typ důchodu
|
Procenta z průměrné mzdy
|
Měsíční částka v roce 2026
|
Starobní, předčasný a invalidní pro invaliditu třetího stupně
|
20,00 %
|
9 800,00 Kč
|
Pro invaliditu druhého stupně
|
15,00 %
|
7 350,00 Kč
|
Pro invaliditu prvního stupně
|
13,33 %
|
6 534,00 Kč
|
Vdovský a vdovecký
|
15,00 %
|
7 350,00 Kč
|
Sirotčí
|
14,00 %
|
6 860,00 Kč
Výchovné se sníží a už zůstane fixní
Aktuálně činí částka výchovného za jedno vychované dítě 503 Kč. Od příštího roku se má tato částka snížit na 500 Kč s tím, že už zůstane fixní. Pokud se zvýší procentní výměra, výchovné se od ní odečte, aby se mohl započítat její růst a až následně se výchovné připočte zpět.
Do důchodu se začne počítat studium
U jakýchkoliv státních důchodů platí, že se po roce 2010 nepočítá do důchodu téměř řádné studium. To se ale s příchodem nového roku mění a studium po roce 2009 začne opět započítávat, ale jen to doktorské.
Podmínkou navíc bude, že se jedné o první doktorské studium vedené v prezenční formě uskutečňované vysokou školou v České republice. Studium v zahraničí pak bude muset uznat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Oboje bude uznáno ale pouze za předpokladu, že studium bylo úspěšně dokončeno. Tímto způsobem se pak do důchodu mohou jakožto náhradní doby pojištění započíst pouze 4 roky.
Tato novinka platí pouze pro důchody přiznané od roku 2026. Ty dříve přiznané se už započítávat nebudou.
Krácení u předčasného důchodu se zmírní. Ne ale vždy
Kdo chce odejít do předčasného důchodu, bude potrestán krácením. Do konce roku platí, že předčasný důchod se snižuje o 1,5 % za každých 90 dní před dosažením řádného důchodového věku.
Od příštího roku však budou pravidla mírnější. Pro většinu předčasných důchodů sice i nadále zůstane krácení o 1,5 % za předčasnost, to ale nebude platit pro osoby, které získají dobu pojištění v rozsahu nejméně 45 let. U těch se bude krátit pouze o 0,75 % za každých 90 kalendářních dnů za předčasnost.
V případě pojistné doby v rozsahu nejméně 45 let se však bude započítávat pouze období aktivní výdělečné činnosti, čili zaměstnání a podnikání, a některé náhradní doby, které jsou spojeny s fyzickou aktivitou. Sem můžeme zařadit např. vojenskou službu, péči o dítě do 4 let věku anebo péči o osobu závislou na pomoci jiné osoby.
Nelze sem započítávat dobu pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce anebo jakékoliv studium.
Nebude možné sloučit pobírání starobního důchodu a rizikové zaměstnání
Pokud vám byl přiznán starobní důchod se sníženým důchodovým věkem, nebude nedále možné vykonávat rizikové zaměstnání a současně přitom pobírat důchod. Nárok na pobírání důchodu navíc zaniká už při jedné odpracované směně.
Omezení platí i pro zaměstnance v hlubinném hornictví. Netýká se však zdravotnických záchranářů nebo členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku.
Zákaz souběhu však zaniká dnem dosažení řádného důchodového věku. Nesmíme však zapomenout ještě navíc zmínit, že sice omezení platí od 1. ledna 2026, ale i na důchody přiznané před tímto datem.