Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Od roku 2026 se mění výpočty důchodů. Pocítí to stávající i budoucí důchodci

Od roku 2026 se mění výpočty důchodů. Pocítí to stávající i budoucí důchodci

Pokud se nacházíte ve starobním nebo invalidním důchodu anebo do něj teprve budete v příštích několika letech mířit, neměly by vám uniknout plánované změny od příštího roku. Nebude toho totiž málo.
Autor: Shutterstock
Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

Od ledna 2026 začnou platit nová ustanovení důchodového reformy, které se dotknout kromě důchodů starobních a předčasných i penzí invalidních anebo pozůstalostních. Změny však ovlivní i důchody budoucí. Co všechno se bude měnit?

Co se dozvíte v článku
  1. Do důchodu se toho bude počítat méně
  2. Nejvýznamnější změnou je zavedení minimálních důchodů
  3. Vypočítejte si, jak se vám v roce 2026 zvýší důchod
  4. Výchovné se sníží a už zůstane fixní
  5. Do důchodu se začne počítat studium
  6. Krácení u předčasného důchodu se zmírní. Ne ale vždy
  7. Nebude možné sloučit pobírání starobního důchodu a rizikové zaměstnání

Do důchodu se toho bude počítat méně

Důchodová reforma měla svým způsobem přispět ke konsolidaci veřejných financí. Aby tak bylo na penze nynější i budoucí, prosadila vláda Petra Fialy i zpomalení růstu důchodů. To bude spočívat v tom, že nově přiznané důchody budou růst pomaleji, protože pozvolna dojde k úpravě zápočtu osobního vyměřovacího základu do 1. redukční hranice.

Letos se započítává 100 %, v roce 2026 to už bude 99 % a takhle bude zápočet klesat až do roku 2035, kdy se ustálí na 90 %.

Dále se bude snižovat i procentní sazba výpočtového základu. Od ledna se z 1,5 % sníží na 1,495 % a postupně se sníží na 1,450 % v roce 2035 a na této sazbě už s nově zavedenou legislativou zůstane.

Příspěvek na péči se od 1. ledna 2026 zvýší, komu? Přečtěte si také:

Příspěvek na péči se od 1. ledna 2026 zvýší, komu?

Nejvýznamnější změnou je zavedení minimálních důchodů

Jednou z těch bezesporu pozitivnějších novinek je zavedení minimálních penzí, které se navážou na průměrnou mzdu a společně s ní v dalších letech také porostou.

Nyní činí nejnižší možná penze 5430 Kč, což platí pro všechny státních důchody. Od ledna bude mít každý typ důchodu jinou výši.


Typ důchodu

Procenta z průměrné mzdy

Měsíční částka v roce 2026

Starobní, předčasný a invalidní pro invaliditu třetího stupně

20,00 %

9 800,00 Kč

Pro invaliditu druhého stupně

15,00 %

7 350,00 Kč

Pro invaliditu prvního stupně

13,33 %

6 534,00 Kč

Vdovský a vdovecký

15,00 %

7 350,00 Kč

Sirotčí

14,00 %

6 860,00 Kč

Vypočítejte si, jak se vám v roce 2026 zvýší důchod
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Výchovné se sníží a už zůstane fixní

Aktuálně činí částka výchovného za jedno vychované dítě 503 Kč. Od příštího roku se má tato částka snížit na 500 Kč s tím, že už zůstane fixní. Pokud se zvýší procentní výměra, výchovné se od ní odečte, aby se mohl započítat její růst a až následně se výchovné připočte zpět.

Komu se od ledna zvýší důchod o několik tisíc a komu jen o pár stovek? Přečtěte si také:

Komu se od ledna zvýší důchod o několik tisíc a komu jen o pár stovek?

Do důchodu se začne počítat studium

U jakýchkoliv státních důchodů platí, že se po roce 2010 nepočítá do důchodu téměř řádné studium. To se ale s příchodem nového roku mění a studium po roce 2009 začne opět započítávat, ale jen to doktorské.

Podmínkou navíc bude, že se jedné o první doktorské studium vedené v prezenční formě uskutečňované vysokou školou v České republice. Studium v zahraničí pak bude muset uznat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Oboje bude uznáno ale pouze za předpokladu, že studium bylo úspěšně dokončeno. Tímto způsobem se pak do důchodu mohou jakožto náhradní doby pojištění započíst pouze 4 roky.

Tato novinka platí pouze pro důchody přiznané od roku 2026. Ty dříve přiznané se už započítávat nebudou.

Srovnání spořicích účtů v prosinci 2025: kdo je králem spořáků na konci roku? Přečtěte si také:

Srovnání spořicích účtů v prosinci 2025: kdo je králem spořáků na konci roku?

Krácení u předčasného důchodu se zmírní. Ne ale vždy

Kdo chce odejít do předčasného důchodu, bude potrestán krácením. Do konce roku platí, že předčasný důchod se snižuje o 1,5 % za každých 90 dní před dosažením řádného důchodového věku.

Od příštího roku však budou pravidla mírnější. Pro většinu předčasných důchodů sice i nadále zůstane krácení o 1,5 % za předčasnost, to ale nebude platit pro osoby, které získají dobu pojištění v rozsahu nejméně 45 let. U těch se bude krátit pouze o 0,75 % za každých 90 kalendářních dnů za předčasnost.

V případě pojistné doby v rozsahu nejméně 45 let se však bude započítávat pouze období aktivní výdělečné činnosti, čili zaměstnání a podnikání, a některé náhradní doby, které jsou spojeny s fyzickou aktivitou. Sem můžeme zařadit např. vojenskou službu, péči o dítě do 4 let věku anebo péči o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Nelze sem započítávat dobu pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce anebo jakékoliv studium.

Jaký pobíráte důchod?

Zobraz výsledek

Nebude možné sloučit pobírání starobního důchodu a rizikové zaměstnání

Pokud vám byl přiznán starobní důchod se sníženým důchodovým věkem, nebude nedále možné vykonávat rizikové zaměstnání a současně přitom pobírat důchod. Nárok na pobírání důchodu navíc zaniká už při jedné odpracované směně.

Omezení platí i pro zaměstnance v hlubinném hornictví. Netýká se však zdravotnických záchranářů nebo členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

Zákaz souběhu však zaniká dnem dosažení řádného důchodového věku. Nesmíme však zapomenout ještě navíc zmínit, že sice omezení platí od 1. ledna 2026, ale i na důchody přiznané před tímto datem.

OSVČ mohou příští rok ušetřit na pojistném tisíce. Potřebují k tomu ale malé dítě Přečtěte si také:

OSVČ mohou příští rok ušetřit na pojistném tisíce. Potřebují k tomu ale malé dítě

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz

Témata:

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit