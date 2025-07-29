Dopravní nehoda v zahraničí: vždy volejte policii a raději se nechte vyšetřit

Dopravní nehoda se nevyhne žádnému řidiči. O to je situace horší, pokud se přihodí na dovolené a k tomu ještě v zahraničí a třeba i se zraněním. V takovém případě je třeba být ještě obezřetnější, než kdyby se bouračka stala na našem území. Nemějte však z řešení strach. Poradíme vám.
Dozvíte se:
- Dopravní nehodu nebudete řešit jen v cizím jazyce
- Pravidla náhrady za škodu se nebudou řídit českým systémem
- Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí?
- Jak je to s lékařskou pomocí při dopravní nehodě?
Dopravní nehodu nebudete řešit jen v cizím jazyce
Povinné ručení, díky kterému jste držiteli zelené karty, která je už dnes bílá, je naštěstí mezinárodně uznávané pojištění vozidla. To znamená, že díky němu v případě dopravní nehody získáváte nárok na odškodnění, i pokud se bouračka neudávala na českých silnicích. Škodu navíc bude řešit Česká republika, nikoliv instituce v zahraniční zemi.
Pokud se vám bohužel udála dopravní nehoda na dovolené anebo třeba i služební cestě mimo území ČR, co nejdříve se spojte s pojišťovnou, u které bylo sjednáno povinné ručení. Když byste si nebyli jistí pojišťovnou z hlavy, najdete ji na zelené kartě. Teoreticky pak ještě může pomoci web Česká kancelář pojistitelů, kam zadáte SPZ vozidla (popř. VIN kód nebo jiné identifikační číslo vozidla) a datum, ke kterému chcete zjistit pojištění odpovědnosti za škodu.
Dobrou zprávou je, že každá pojišťovna v zelenokaretním systému je mezinárodně uznávaná a spadá do sítě, která je propojena s ostatními evropskými a mimoevropskými státy. Každá z těchto pojišťoven má pak v zahraničí svého zákonného zástupce, čili subjekt, který bude vyřizovat pojistné události jejím jménem a na který budete pravděpodobně odkázáni. Díky tomu tak celou pojistnou událost můžete řešit v češtině.
Pokud zástupce chybí, přebírá řešení škody národní kancelář pojistitelů – v Česku jde o Českou kancelář pojistitelů (ČKP).
„Povinné ručení platí pro vozidla ve státech, které jsou uvedené v aktuální zelené kartě od příslušné pojišťovny. Kromě států Evropského hospodářského prostoru (tedy Evropská Unie, Norsko, Lichtenštejnsko, Island) mezi ně patří např. Albánsko, Andora, Monako, Švýcarsko, Velká Británie, Ukrajina atp. Úplný seznam ale nalezne každý na své zelené kartě (ať už v elektronické podobě, nebo ve vytištěné). V zásadě jde o evropské a některé okolité země. Neplatí ale v Bělorusku a v Rusku,“ vysvětluje Filip Glézl z advokátní kanceláře Spring Walk.
Čtěte také: Od července platí nová pravidla v oblasti zdanění pozemků. Koho se změny dotknou?
Pravidla náhrady za škodu se nebudou řídit českým systémem
Co je však už jiné, je posuzování nároku na náhradu škody. To už se neřídí českými pravidly, nýbrž podmínkami daného státu. Pokud vás tedy například v Chorvatsku srazí místní řidič, bude se výše odškodnění po dopravní nehodě určovat podle chorvatských zákonů. Ty definují, za co a v jaké výši lze odškodnění požadovat.
„Ve většině evropských zemí jsou pravidla podobná těm českým, ale některé rozdíly mohou být zásadní,“ dodává Filip Glézl a dále dodává: „Rozdíly jsou hlavně v tom, jaké nároky a v jaké výši se odškodňují. Například pozůstalí po tragických nehodách mají nárok na jiné odškodnění v Rakousku a jiné ve Francii. Také různé země EU mají různě nastavené výluky z povinného ručení – tj. pojistná smlouva z některé země nějakou újmu za škůdce krýt může, ale z jiné země nikoliv. Obecná pravidla vzniku odpovědnosti za škodu, tedy například pravidla pro stanovení zavinění za dopravní nehodu atp., jsou však v zásadě obdobné.“
Čtěte také: Jaký důchod dostanou OSVČ platící minimum a co s ním udělají přepočtové koeficienty
Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí?
Pokud jste se srazili s jiným motorovým vozidlem, vyfoťte si nebo zapište jeho registrační značku (SPZ). Díky tomu se zjistí, že zda je druhé vozidlo pojištěné proti odpovědnosti za škodu, díky čemuž se najde i odpovědný škodní zástupce. A jestliže by navíc řidič od dopravní nehody nakonec ujel, vypátrá se i on.
Ihned poté přivolejte policii. V situacích, kdy došlo ke zranění, ji volejte vždy a pokud k újmě na zdraví nedošlo, raději také, protože v mnoha zahraničních zemích je přivolání policie k dopravní nehodě povinné. Vždy si navíc vyžádejte kopii policejního záznamu anebo potvrzení o nehodě. Bude se vám hodit pro pojišťovnu.
Následně kontaktujte i příslušnou pojišťovnu a sdělte jí, že jste měli dopravní nehodu. Většina pojištění vozidla dnes obsahuje asistenční služby, které mohou pomoci s odtahem, opravou vozu, zajištěním náhradní dopravy nebo ubytování. Zeptejte se, co všechno máte v rámci pojištění hrazeno – a využijte to.
A v neposlední řadě si z místa nehody pořiďte co nejvíce videí a fotografií. Ty budou sloužit jako další důkazy.
Čtěte také: Rentiéři ušetří na sociálním pojištění. Ve stáří se pak ovšem nesmí divit
Jak je to s lékařskou pomocí při dopravní nehodě?
Pravidla volání zdravotnické záchranné služby budou v zahraničí stejné jako v Česku. Volat by se měla v případě, kdy je ohrožen život nebo zdraví. Advokát Filip Glézl doporučuje nechat se vyšetřit lékařem i tehdy, pokud se cítíte v pořádku. Problém se nemusí projevit hned. Na to si však nemusíte volat sanitku, stačí když sami vyhledáte lékaře.
S kartičkou zdravotní pojišťovny neboli EHICEM jste oprávnění čerpat nezbytnou zdravotní péči v zemích Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Musí však skutečně jít o nutnou a neodkladnou péči, do čehož spadá i ošetření po dopravní nehodě.
Pokud pak potřebujete navštívit lékaře po dopravní nehodě ve státech, kde evropská karta pojištěnce neplatí, kontaktujte pojišťovnu, u které máte sjednáno cestovní pojištění, které kryje výlohy se zdravotní péči v zahraničí a ptejte se jí, jak postupovat v souladu se smluvními podmínkami.
Čtěte také: Omyly ohledně dlouhodobé nemocenské: připraví vás o práci a důchod
BESIP: Dopravní nehoda (výukový spot)
Zdroj: Youtube/BESIP