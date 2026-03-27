Co by měli vědět výdělečně činní předdůchodci?

V předdůchodu se čerpají vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Právě proto si mohou předdůchodci libovolně přivydělat a nejsou nikterak příjmově omezeni, na rozdíl od předčasných důchodců, kteří nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Přináší čerpání předdůchodu nějaké výhody při výpočtu přímých daní?
Co se dozvíte v článku
- Slevu na sociálním pojištění mají pouze řádní starobní důchodci
- Nízká mzda na zkrácený úvazek nevadí
- Výhodnější výpočet zdravotního pojištění při nízkém zisku
- Nárok na stejné daňové slevy a odpočty
Slevu na sociálním pojištění mají pouze řádní starobní důchodci
Pracující řádní starobní důchodci mají při výpočtu čisté mzdy ze zaměstnání nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy. Řádní starobní důchodci mohou pracovat na plný úvazek na dobu neurčitou s libovolně vysokou hrubou mzdu, takže při hrubé mzdě např. 50 000 Kč se zaplatí na sociálním pojištění méně o 3 250 Kč a o tuto částku je vyšší čistá měsíční mzda. Předdůchoci však nárok na slevu na sociálním pojištění nemají. Na sociálním pojištění odvádí pracující předdůchodci stejné částky jako ostatní zaměstnanci v předdůchodovém věku.
Vy si můžete výši slevy vypočítat v naší mzdové kalkulačce
Praktický příklad – odvody ze mzdy v důchodu vs předdůchodu
Řádný starobní důchodce Michal má hrubou měsíční mzdu 40 000 Kč, takže na sociálním pojištění zaplatí 240 Kč (40 000 Kč x 0,6 %), řádní starobní důchodci odvádí část týkající se nemocenského pojištění, které je součástí sociálního pojištění. Předdůchodce Zdeněk má rovněž hrubou mzdu 40 000 Kč a zaplatí na sociálním pojištění 2 840 Kč (40 000 Kč x 7,1 %).
Nízká mzda na zkrácený úvazek nevadí
Zdravotní pojištění ze zaměstnání musí být vždy vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který je na úrovni minimální mzdy, v roce 2026 tedy v částce 22 400 Kč. Souhrnná částka minimálního zdravotního pojištění je tak 3 024 Kč (22 400 Kč x 13,5 %). Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou nižší než 22 400 Kč tak odvádí na zdravotní pojištění efektivně více, neboť dopočet do minima jde k jejich tíži, zaměstnavatel platí na zdravotním pojištění standardních 9 %. Dodržení minimálního vyměřovacího základu však neplatí pro státní pojištěnce nebo zaměstnance, kteří odvádí minimum v jiném zaměstnání nebo v podnikání. Předdůchodci jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci, takže dopočet do minima se jich netýká.
Praktický příklad – předdůchod a zkrácený úvazek
Paní Monika pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 21 000 Kč. Paní Monika není státním pojištěncem a práce na zkrácený úvazek je jejím jediným příjmem. Zaměstnavatel paní Moniky zaplatí na zdravotním pojištění 1 890 Kč (21 000 Kč x 9 %), paní Monice je z hrubé mzdy sraženo zdravotní pojištění ve výši 1 134 Kč (3 024 Kč – 1 890 Kč). Paní Kateřina je v předdůchodu a má hrubou měsíční mzdu z práce na zkrácený úvazek ve výši 21 000 Kč, na zdravotním pojištění je jí z hrubé mzdy sražena částka 945 Kč (21 000 Kč x 4,5 %).
Výhodnější výpočet zdravotního pojištění při nízkém zisku
Předdůchodci vykonávající samostatnou výdělečnou činnost vykonávají pro účely placení zdravotní pojištění vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a při výpočtu ročního zdravotního pojištění nemusí dodržet minimální vyměřovací základ stanovený pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost a zdravotní pojištění vypočítají vždy ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu, což přináší daňovou úsporu při nižším zisku. S ohledem na výpočet sociálního pojištění vykonávají podnikající předdůchodci hlavní samostatnou výdělečnou činnost a musí při výpočtu ročního sociálního pojištění dodržet minimální vyměřovacího základ.
Praktický příklad – předdůchod a podnikání
Pan Filip po celý rok 2025 pobíral předdůchod a současně vykonával vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, přičemž jeho roční daňový základ činí 200 000 Kč. Roční zdravotní pojištění tak činí 13 500 Kč (200 000 Kč x 50 % x 13,5 %). OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, jejichž skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ, musí na zdravotním pojištění zaplatit 37 712 Kč.
Nárok na stejné daňové slevy a odpočty
Čerpání předdůchodu nepřináší žádnou speciální úlevu nebo výhodu při výpočtu roční daně z příjmu fyzických osob. Pro daňové poplatníky v předdůchodu platí stejné daňové slevy a stejné daňové odpočty, tak jako pro ostatní daňové poplatníky. Zaměstnaní předdůchodci tak při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu uplatní slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč, podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele, které je možné mít při práci pro více zaměstnavatelů současně podepsáno pouze u jednoho z nich. Předdůchodci podávající daňové přiznání uplatní v daňovém přiznání roční daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč.