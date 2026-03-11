Kdy bylo zdanění průměrné mzdy nejnižší?

Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Za výpočet přímých daní za zaměstnance je přitom zodpovědný zaměstnavatel. Po odečtu všech přímých daní dostává zaměstnanec na svůj bankovní účet čistou mzdu, se kterou teprve může libovolně disponovat.
Co se dozvíte v článku
Daně ze mzdy v roce 2026
V letošním roce činí standardní sazba sociálního pojištění 7,1 % a zdravotního pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. Do hrubé mzdy 146 901 Kč je sazba daně z příjmu 15 %, pro hrubou mzdu nad tuto částku potom 23 %. Všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani mají nárok na slevu na poplatníka, která činí 2 570 Kč a snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemají žádné daňové slevy vliv.
Vždy jeden z rodičů může dále uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 860 Kč a na třetí a další dítě 2 320 Kč, pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Při splnění zákonných podmínek lze uplatnit i další daňové slevy.
Vývoj zdanění průměrné mzdy v letech 2015 až 2025
V přiložené tabulce máme vypočtenu čistou mzdu u průměrné mzdy v letech 2015 až 2025 při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka. Během let došlo k několika změnám ovlivňujících samotný výpočet čisté mzdy, proto se zdanění liší. Hodnoty průměrné mzdy jsou převzaty ze statistiky ČSÚ „Mzdy, náklady práce – časové řady – Průměrná hrubá měsíční mzda a průměrný počet zaměstnanců“.
Z tabulky vidíme, že při uplatnění pouze slevy na poplatníka činily v roce 2025 veškeré přímé daně (daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění) placené zaměstnancem 21,41 % z hrubé mzdy.
Nejvyšší zdanění průměrné mzdy bylo v roce 2020, a sice 25,39 %, v roce 2020 se totiž daň z příjmu ještě počítala ze superhrubé mzdy. Nejnižší zdanění průměrné mzdy bylo naproti tomu v roce 2022, kdy činilo 19,59 % a bylo mírně nižší než v roce 2021, protože meziročně došlo ke zvýšení slevy na poplatníka.
|
Rok
|
Průměrná hrubá mzda
|
Průměrná čistá mzda
|
Zdanění
|
2025
|
49 215 Kč
|
38 680 Kč
|
21,41 %
|
2024
|
45 899 Kč
|
36 258 Kč
|
21,00 %
|
2023
|
42 801 Kč
|
34 226 Kč
|
20,03 %
|
2022
|
39 932 Kč
|
32 109 Kč
|
19,59 %
|
2021
|
38 277 Kč
|
30 640 Kč
|
19,95 %
|
2020
|
36 176 Kč
|
26 991 Kč
|
25,39 %
|
2019
|
34 578 Kč
|
25 883 Kč
|
25,15 %
|
2018
|
32 051 Kč
|
24 144 Kč
|
24,67 %
|
2017
|
29 638 Kč
|
22 477 Kč
|
24,16 %
|
2016
|
27 764 Kč
|
21 184 Kč
|
23,70 %
|
2015
|
26 591 Kč
|
20 380 Kč
|
23,36 %
Zdroj: Vlastní výpočet autora
Daňové změny od roku 2015
Celkové zdanění průměrné mzdy se během let měnilo z důvodu legislativních změn, přičemž nejdůležitější změny máme uvedeny v tabulce níže. Při stejných daňových podmínkách stoupá z důvodu růstu nominální průměrné mzdy i efektivní souhrnné zdanění na straně zaměstnance z důvodu nižšího vlivu slevy na poplatníka.
Výpočet daně z příjmu: superhrubá mzda vs hrubá mzda
Ve všech letech podléhala průměrná mzda pouze 15% sazbě daně z příjmu. V letech 2015 až 2020 se však daň z příjmu fyzických osob vypočítávala ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, přičemž souhrnné povinné pojistné placené zaměstnavatelem činí od července 2019 v souhrnu 33,8 %. V předcházejících letech to bylo 34 %. Zrušením institutu superhrubé mzdy od roku 2021 došlo k výraznému snížení daňové zátěže zaměstnanců.
Mzdová kalkulačka: výpočet čisté mzdy
Vývoj slevy na poplatníka
Vypočtenou daň z příjmu přímo snižuje sleva na poplatníka, na kterou má nárok na každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani. Zaměstnanci, kteří pracují současně pro dva zaměstnavatele, mohou mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. V žádném měsíci není možné uplatňovat žádnou daňovou slevu dvakrát. V přiložené tabulce máme uvedeny změny u slevy na poplatníka od roku 2015.
|
Rok
|
Měsíční sleva na poplatníka
|
2022 až 2025
|
2 570 Kč
|
2021
|
2 320 Kč
|
2015 až 2020
|
2 070 Kč
Změny u sazeb pojistného
Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem činí od roku 2015 do současnosti stále 4,5 % z hrubé mzdy. Sazba sociálního pojištění byla v letech 2015 až 2023 6,5 % z hrubé mzdy, od roku 2024 činí sazba sociálního pojištění 7,1 % (včetně nemocenského pojištění).
Závěrem – hrubá průměrná mzda vs čistá průměrná mzda
V roce 2025 činila průměrná hrubá mzda 49 215 Kč, ale průměrná čistá mzda na účet byla při uplatnění pouze slevy na poplatníka 38 680 Kč, zdanění na straně zaměstnance tak činilo 21,41 %. Od zrušení institutu superhrubé mzdy od roku 2021 došlo ke snížení zdanění na straně zaměstnanců. Od roku 2022 zdanění průměrné mzdy opět mírně stoupá z důvodu nominálního zvyšování průměrné mzdy a zvýšení sociálního pojištění od roku 2024.