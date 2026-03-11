Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Kdy bylo zdanění průměrné mzdy nejnižší?

Kdy bylo zdanění průměrné mzdy nejnižší?

Za rok 2015 činila průměrná mzda v Česku 26 591 Kč, za rok 2025 již 49 215 Kč. Zaměstnance však nejvíce zajímá, jakou částku dostanou na svůj bankovní účet, tedy čistá mzda. Jak se během uplynulých let měnila průměrná čistá mzda? Ve kterém roce bylo zdanění průměrné mzdy nejvyšší a nejnižší?
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Za výpočet přímých daní za zaměstnance je přitom zodpovědný zaměstnavatel. Po odečtu všech přímých daní dostává zaměstnanec na svůj bankovní účet čistou mzdu, se kterou teprve může libovolně disponovat.

Co se dozvíte v článku
  1. Daně ze mzdy v roce 2026
  2. Vývoj zdanění průměrné mzdy v letech 2015 až 2025
  3. Daňové změny od roku 2015
  4. Výpočet daně z příjmu: superhrubá mzda vs hrubá mzda
  5. Vývoj slevy na poplatníka
  6. Změny u sazeb pojistného
  7. Závěrem – hrubá průměrná mzda vs čistá průměrná mzda

Daně ze mzdy v roce 2026

V letošním roce činí standardní sazba sociálního pojištění 7,1 % a zdravotního pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. Do hrubé mzdy 146 901 Kč je sazba daně z příjmu 15 %, pro hrubou mzdu nad tuto částku potom 23 %. Všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani mají nárok na slevu na poplatníka, která činí 2 570 Kč a snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemají žádné daňové slevy vliv.

Vždy jeden z rodičů může dále uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 860 Kč a na třetí a další dítě 2 320 Kč, pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Při splnění zákonných podmínek lze uplatnit i další daňové slevy.

Vývoj zdanění průměrné mzdy v letech 2015 až 2025

V přiložené tabulce máme vypočtenu čistou mzdu u průměrné mzdy v letech 2015 až 2025 při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka. Během let došlo k několika změnám ovlivňujících samotný výpočet čisté mzdy, proto se zdanění liší. Hodnoty průměrné mzdy jsou převzaty ze statistiky ČSÚ „Mzdy, náklady práce – časové řady – Průměrná hrubá měsíční mzda a průměrný počet zaměstnanců“.

Z tabulky vidíme, že při uplatnění pouze slevy na poplatníka činily v roce 2025 veškeré přímé daně (daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění) placené zaměstnancem 21,41 % z hrubé mzdy. 

Nejvyšší zdanění průměrné mzdy bylo v roce 2020, a sice 25,39 %, v roce 2020 se totiž daň z příjmu ještě počítala ze superhrubé mzdy. Nejnižší zdanění průměrné mzdy bylo naproti tomu v roce 2022, kdy činilo 19,59 % a bylo mírně nižší než v roce 2021, protože meziročně došlo ke zvýšení slevy na poplatníka.

Rok

Průměrná hrubá mzda

Průměrná čistá mzda

Zdanění

2025

49 215 Kč

38 680 Kč

21,41 %

2024

45 899 Kč

36 258 Kč

21,00 %

2023

42 801 Kč

34 226 Kč

20,03 %

2022

39 932 Kč

32 109 Kč

19,59 %

2021

38 277 Kč

30 640 Kč

19,95 %

2020

36 176 Kč

26 991 Kč

25,39 %

2019

34 578 Kč

25 883 Kč

25,15 %

2018

32 051 Kč

24 144 Kč

24,67 %

2017

29 638 Kč

22 477 Kč

24,16 %

2016

27 764 Kč

21 184 Kč

23,70 %

2015

26 591 Kč

20 380 Kč

23,36 %

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Daňové změny od roku 2015

Celkové zdanění průměrné mzdy se během let měnilo z důvodu legislativních změn, přičemž nejdůležitější změny máme uvedeny v tabulce níže. Při stejných daňových podmínkách stoupá z důvodu růstu nominální průměrné mzdy i efektivní souhrnné zdanění na straně zaměstnance z důvodu nižšího vlivu slevy na poplatníka. 

Sleva na poplatníka je tu pro všechny lidi s příjmy, ne všichni ji však mohou využít

Výpočet daně z příjmu: superhrubá mzda vs hrubá mzda

Ve všech letech podléhala průměrná mzda pouze 15% sazbě daně z příjmu. V letech 2015 až 2020 se však daň z příjmu fyzických osob vypočítávala ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, přičemž souhrnné povinné pojistné placené zaměstnavatelem činí od července 2019 v souhrnu 33,8 %. V předcházejících letech to bylo 34 %. Zrušením institutu superhrubé mzdy od roku 2021 došlo k výraznému snížení daňové zátěže zaměstnanců.

Mzdová kalkulačka: výpočet čisté mzdy

nápověda
Uveďte výši své hrubé mzdy (ne tzv. superhrubé).

Vývoj slevy na poplatníka

Vypočtenou daň z příjmu přímo snižuje sleva na poplatníka, na kterou má nárok na každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani. Zaměstnanci, kteří pracují současně pro dva zaměstnavatele, mohou mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. V žádném měsíci není možné uplatňovat žádnou daňovou slevu dvakrát. V přiložené tabulce máme uvedeny změny u slevy na poplatníka od roku 2015.

dane

Rok

Měsíční sleva na poplatníka

2022 až 2025

2 570 Kč

2021

2 320 Kč

2015 až 2020

2 070 Kč

Změny u sazeb pojistného

Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem činí od roku 2015 do současnosti stále 4,5 % z hrubé mzdy. Sazba sociálního pojištění byla v letech 2015 až 2023 6,5 % z hrubé mzdy, od roku 2024 činí sazba sociálního pojištění 7,1 % (včetně nemocenského pojištění). 

Závěrem – hrubá průměrná mzda vs čistá průměrná mzda

V roce 2025 činila průměrná hrubá mzda 49 215 Kč, ale průměrná čistá mzda na účet byla při uplatnění pouze slevy na poplatníka 38 680 Kč, zdanění na straně zaměstnance tak činilo 21,41 %. Od zrušení institutu superhrubé mzdy od roku 2021 došlo ke snížení zdanění na straně zaměstnanců. Od roku 2022 zdanění průměrné mzdy opět mírně stoupá z důvodu nominálního zvyšování průměrné mzdy a zvýšení sociálního pojištění od roku 2024.

