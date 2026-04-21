Včelaři dostanou víc peněz. Stát jim navýší dotace o 15 %

Ministerstvo zemědělství navrhuje zvýšit některé dotace pro včelaře až o 15 %. Za zvýšením stojí rostoucí náklady v posledních letech. Cílem je rovněž zajistit, aby podpora skutečně odpovídala reálným potřebám včelařství.
Veronika Němcová
Dnes

Včelaři v České republice by se ještě letos mohli dočkat vyšší finanční podpory. Navrhované nařízení přináší zvýšení některých maximálních částek dotací o 15 %. Podpora včelařství je realizována prostřednictvím Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na období 2023 až 2027.

Co se dozvíte v článku
  1. Návrh reaguje na rostoucí náklady včelařů
  2. Vyšší dotace na vzdělávání včelařů
  3. Podpora včelařských kroužků pro děti
  4. Dražší vybavení, vyšší podpora
  5. Dotace se v minulosti nevyčerpaly, vyšší částky mají zvýšit zájem
  6. Na vyšší dotace by mohli včelaři dosáhnout ještě letos
  7. Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 7
  8. Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 7 pro chovatele včel, který má k 1. září příslušného rozhodného období evidováno více než 150 včelstev
  9. Seznam nových zařízení pro kočování včelstev, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 9
  10. Seznam nových zařízení pro kočování včelstev, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 9 pro chovatele včel, který má k 1. září příslušného rozhodného období evidováno více než 150 včelstev

Navýšení se týká několika klíčových oblastí. Jde především o podporu vzdělávacích akcí pro včelaře, vedení kroužků pro děti a mládež, a pořízení včelařského vybavení. Právě tyto oblasti jsou dle návrhu pro fungování včelařství zásadní.

Návrh reaguje na rostoucí náklady včelařů

Hlavním důvodem navýšení dotací je inflace, která v posledních letech výrazně zvýšila ceny včelařského vybavení, materiálů i práce. Aktuální výše dotací tak v řadě případů dle předkladatele přestávala stačit a nepokrývala reálné náklady.

Zvýšení maximálních částek má proto zajistit, aby podpora byla skutečně využitelná. Nemá jít přímo o navýšení celkového objemu peněz, ale o jejich efektivnější rozdělení v rámci již schváleného rozpočtu.

Vyšší dotace na vzdělávání včelařů

Jednou z nejvýraznějších změn je posílení podpory vzdělávání. Dotace na jednu vzdělávací akci pro včelaře by se měla zvýšit ze 4 000 Kč na 7 000 Kč. Návrh tak reaguje na rostoucí náklady spojené s organizací přednášek, kam se řadí například odměny pro odborníky, doprava a pronájmy prostor.

Vyšší podpora má zároveň pomoci vrátit do vzdělávání zkušené odborníky, kteří od pořádání akcí v poslední době ustupovali, protože se jim finančně nevyplácely.

Podpora včelařských kroužků pro děti

Změny se mají dotknout také práce s dětmi a mládeží. Dotace na vedení včelařských kroužků se zvyšuje z 15 000 Kč na 20 000 Kč. Tyto kroužky jsou dle návrhu důležité pro předávání znalostí i pro budoucnost oboru. Vyšší podpora má zajistit, aby se organizace kroužků vyplatila a mohla pokračovat.

Dražší vybavení, vyšší podpora

Navýšení o 15 % se týká dotací na včelařské vybavení. Jde například o zařízení pro získávání a zpracování medu, práci s voskem nebo techniku pro kočování včelstev.

Ceny těchto zařízení v posledních letech rostly kvůli zdražení materiálů i technologií. Navrhovatelé připomínají, že právě moderní vybavení je klíčové pro efektivní a konkurenceschopný chov včel. Dotace i nadále může pokrýt až 80 % nákladů na pořízení.

Dotace se v minulosti nevyčerpaly, vyšší částky mají zvýšit zájem

V minulých letech se  nepodařilo všechny dostupné finanční  prostředky vyčerpat. Každoročně zůstávaly nevyužité desítky milionů korun. Jedním z důvodů bylo právě to, že dotace neodpovídaly reálným nákladům.

Zvýšení částek by tak mělo vést k tomu, že se podpora bude využívat více a efektivněji.

Na vyšší dotace by mohli včelaři dosáhnout ještě letos

Nové nastavení dotací by mohlo nabýt účinnosti už od 1. srpna 2026. Tento termín odpovídá začátku hospodářského roku ve včelařství v rámci Evropské unie.

Díky tomu se nové podmínky uplatní hned od začátku období a včelaři budou moci vyšší podporu využít bez zbytečného odkladu.

V níže uvedených tabulkách uvádíme navýšené limity dotací, které by mohli včelaři čerpat. Čerpání dotací upravuje nařízení vlády č. 53/2023 Sb.

Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 7

Druh nového zařízení

Maximální výše dotace v Kč

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet)

a) medomet s manuálním pohonem, nebo

14 000

b) medomet s elektrickým pohonem

35 000

2.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)

21 000

3.

Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

a) mechanické, nebo

7 000

b) s elektrickým pohonem

21 000

4.

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním

5 000

5.

Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

21 000

6.

Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)

14 000

7.

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů)

14 000

8.

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

28 000

9.

Úlová váha s plošinou do 650 × 650 mm a váživostí do 400 kg

14 000

10.

Chladicí technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů

28 000

Zdroj: Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb., (materiál k návrhu  nařízení)

Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 7 pro chovatele včel, který má k 1. září příslušného rozhodného období evidováno více než 150 včelstev

Druh nového zařízení

Maximální výše dotace v Kč

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky

55 000

2.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 litrů a více

41 000

3.

Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu

41 000

4.

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více

9 000

5.

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu

28 000

6.

Chladicí technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů s výkonem nad 25 m3

55 000

7.

Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček

55 000

8.

Etiketovací zařízení

28 000

9.

Balicí zařízení do druhého a dalšího obalu

28 000

Zdroj: Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb.,  (materiál k návrhu  nařízení)

Seznam nových zařízení pro kočování včelstev, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 9

Druh nového zařízení pro kočování včelstev

Maximální výše
dotace v Kč

1.

Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly)

21 000

2.

Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích

69 000

3.

Paleta pro kočující včelstva s kovovou konstrukcí (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti)

21 000

Zdroj: Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb., (materiál k návrhu  nařízení)

Seznam nových zařízení pro kočování včelstev, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 9 pro chovatele včel, který má k 1. září příslušného rozhodného období evidováno více než 150 včelstev

Druh nového zařízení pro kočování včelstev

Maximální výše
dotace v Kč

1.

Specializované nakládací zařízení (hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly)

42 000

Zdroj: Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb., (materiál k návrhu  nařízení)

Více informací k dotacím a postupu, jak o ně zažádat, naleznete na webových stránkách Českého svazu včelařů.

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

