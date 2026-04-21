Včelaři dostanou víc peněz. Stát jim navýší dotace o 15 %

Včelaři v České republice by se ještě letos mohli dočkat vyšší finanční podpory. Navrhované nařízení přináší zvýšení některých maximálních částek dotací o 15 %. Podpora včelařství je realizována prostřednictvím Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na období 2023 až 2027.
Navýšení se týká několika klíčových oblastí. Jde především o podporu vzdělávacích akcí pro včelaře, vedení kroužků pro děti a mládež, a pořízení včelařského vybavení. Právě tyto oblasti jsou dle návrhu pro fungování včelařství zásadní.
Návrh reaguje na rostoucí náklady včelařů
Hlavním důvodem navýšení dotací je inflace, která v posledních letech výrazně zvýšila ceny včelařského vybavení, materiálů i práce. Aktuální výše dotací tak v řadě případů dle předkladatele přestávala stačit a nepokrývala reálné náklady.
Zvýšení maximálních částek má proto zajistit, aby podpora byla skutečně využitelná. Nemá jít přímo o navýšení celkového objemu peněz, ale o jejich efektivnější rozdělení v rámci již schváleného rozpočtu.
Vyšší dotace na vzdělávání včelařů
Jednou z nejvýraznějších změn je posílení podpory vzdělávání. Dotace na jednu vzdělávací akci pro včelaře by se měla zvýšit ze 4 000 Kč na 7 000 Kč. Návrh tak reaguje na rostoucí náklady spojené s organizací přednášek, kam se řadí například odměny pro odborníky, doprava a pronájmy prostor.
Vyšší podpora má zároveň pomoci vrátit do vzdělávání zkušené odborníky, kteří od pořádání akcí v poslední době ustupovali, protože se jim finančně nevyplácely.
Podpora včelařských kroužků pro děti
Změny se mají dotknout také práce s dětmi a mládeží. Dotace na vedení včelařských kroužků se zvyšuje z 15 000 Kč na 20 000 Kč. Tyto kroužky jsou dle návrhu důležité pro předávání znalostí i pro budoucnost oboru. Vyšší podpora má zajistit, aby se organizace kroužků vyplatila a mohla pokračovat.
Dražší vybavení, vyšší podpora
Navýšení o 15 % se týká dotací na včelařské vybavení. Jde například o zařízení pro získávání a zpracování medu, práci s voskem nebo techniku pro kočování včelstev.
Ceny těchto zařízení v posledních letech rostly kvůli zdražení materiálů i technologií. Navrhovatelé připomínají, že právě moderní vybavení je klíčové pro efektivní a konkurenceschopný chov včel. Dotace i nadále může pokrýt až 80 % nákladů na pořízení.
Dotace se v minulosti nevyčerpaly, vyšší částky mají zvýšit zájem
V minulých letech se nepodařilo všechny dostupné finanční prostředky vyčerpat. Každoročně zůstávaly nevyužité desítky milionů korun. Jedním z důvodů bylo právě to, že dotace neodpovídaly reálným nákladům.
Zvýšení částek by tak mělo vést k tomu, že se podpora bude využívat více a efektivněji.
Na vyšší dotace by mohli včelaři dosáhnout ještě letos
Nové nastavení dotací by mohlo nabýt účinnosti už od 1. srpna 2026. Tento termín odpovídá začátku hospodářského roku ve včelařství v rámci Evropské unie.
Díky tomu se nové podmínky uplatní hned od začátku období a včelaři budou moci vyšší podporu využít bez zbytečného odkladu.
V níže uvedených tabulkách uvádíme navýšené limity dotací, které by mohli včelaři čerpat. Čerpání dotací upravuje nařízení vlády č. 53/2023 Sb.
Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 7
|
Druh nového zařízení
|
Maximální výše dotace v Kč
|
1.
|
Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet)
|
a) medomet s manuálním pohonem, nebo
|
14 000
|
b) medomet s elektrickým pohonem
|
35 000
|
2.
|
Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)
|
21 000
|
3.
|
Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)
|
a) mechanické, nebo
|
7 000
|
b) s elektrickým pohonem
|
21 000
|
4.
|
Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním
|
5 000
|
5.
|
Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)
|
21 000
|
6.
|
Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)
|
14 000
|
7.
|
Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů)
|
14 000
|
8.
|
Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)
|
28 000
|
9.
|
Úlová váha s plošinou do 650 × 650 mm a váživostí do 400 kg
|
14 000
|
10.
|
Chladicí technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů
|
28 000
Zdroj: Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb., (materiál k návrhu nařízení)
Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 7 pro chovatele včel, který má k 1. září příslušného rozhodného období evidováno více než 150 včelstev
|
Druh nového zařízení
|
Maximální výše dotace v Kč
|
1.
|
Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky
|
55 000
|
2.
|
Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 litrů a více
|
41 000
|
3.
|
Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu
|
41 000
|
4.
|
Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více
|
9 000
|
5.
|
Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu
|
28 000
|
6.
|
Chladicí technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů s výkonem nad 25 m3
|
55 000
|
7.
|
Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček
|
55 000
|
8.
|
Etiketovací zařízení
|
28 000
|
9.
|
Balicí zařízení do druhého a dalšího obalu
|
28 000
Zdroj: Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb., (materiál k návrhu nařízení)
Seznam nových zařízení pro kočování včelstev, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 9
|
Druh nového zařízení pro kočování včelstev
|
Maximální výše
|
1.
|
Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly)
|
21 000
|
2.
|
Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích
|
69 000
|
3.
|
Paleta pro kočující včelstva s kovovou konstrukcí (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti)
|
21 000
Zdroj: Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb., (materiál k návrhu nařízení)
Seznam nových zařízení pro kočování včelstev, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 9 pro chovatele včel, který má k 1. září příslušného rozhodného období evidováno více než 150 včelstev
|
Druh nového zařízení pro kočování včelstev
|
Maximální výše
|
1.
|
Specializované nakládací zařízení (hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly)
|
42 000
Zdroj: Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 53/2023 Sb., (materiál k návrhu nařízení)
Více informací k dotacím a postupu, jak o ně zažádat, naleznete na webových stránkách Českého svazu včelařů.