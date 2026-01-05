Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Vyplatí se vdově odchod do předčasného důchodu?

Vyplatí se vdově odchod do předčasného důchodu?

Při splnění zákonných podmínek má vdova nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi. Proč si vdova odchodem do předčasného důchodu příliš nepolepší a zpravidla se jí vyplatí až odchod do řádného důchodu?
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Nárok na vdovský důchod má vdova po zemřelém manželovi, který ke dni úmrtí pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo došlo k úmrtí z důvodu pracovního úrazu. 

Co se dozvíte v článku
  1. Jak dlouho se vdovský důchod pobírá?
  2. Jak je vdovský důchod vysoký?
  3. Co znamená přiznání vlastního starobního důchodu?
  4. Praktický příklad – vdovský důchod versus předčasný důchod

Jak dlouho se vdovský důchod pobírá?

Standardní náleží vdovský důchod pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek, nejčastějšími důvody jsou: péče o nezaopatřené dítě, péče o závislého rodiče (svého nebo zemřelého manžela) při splnění zákonných podmínek nebo dosažení požadovaného věku.

Jak je vdovský důchod vysoký?

I vdovský důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměru důchodu mají všichni důchodci stejně vysokou a v roce 2026 činí 4 900 Kč a procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměry důchodu zemřelého manžela, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok.

Co znamená přiznání vlastního starobního důchodu?

V případě nároku na starobní důchod i vdovský důchod současně náleží v plném rozsahu pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu, jak je uvedeno v § 59 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Základní výměra důchodu náleží při souběhu dvou důchodů pouze jednou. V praxi je většinou vyšší starobní důchod než vdovský důchod, takže případným odchodem do předčasného důchodu si vdova polepší finančně méně, než se na první pohled dá očekávat. 

Kdy dosáhnete na průměrný důchod v roce 2026? Vypočítáme 50 různých variant Přečtěte si také:

Kdy dosáhnete na průměrný důchod v roce 2026? Vypočítáme 50 různých variant

Praktický příklad – vdovský důchod versus předčasný důchod

Vdova Simona pobírá po zemřelém manželovi vdovský důchod ve výši 13 450 Kč (základní výměra ve výši 4 900 Kč + procentní výměra ve výši 8 550 Kč). Vdova Simona přemýšlí o odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku. 

Paní Simona si spočítala, že by měla nárok na předčasný důchod ve výši 17 000 Kč. Z důvodu péče o závislého rodiče splňuje paní Simona podmínku nároku na výplatu vdovského důchodu i po uplynutí jednoho roku. 

Kdyby měla paní Simona nárok současně na vdovský důchod i předčasný důchod, potom by měsíční částka souhrnného důchodu byla 21 275 Kč, neboť by se v plném rozsahu pobíral vlastní předčasný důchod a vdovský důchod by činil 4 275 Kč (8 550 Kč x 50 %). 

Z důvodu odchodu do předčasného důchodu by si paní Simona finančně polepšila pouze o 7 825 Kč. Jak předčasná důchodkyně by navíc měla paní Simona významně omezenou případnou výdělečnou činnost, protože by nemohla mít příjem zakládající účast na sociálním pojištění. Předčasní důchodci totiž nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, jinak by nemohli pobírat předčasný důchod na účet. 

Když paní Simona do předčasného důchodu neodejde a bude třeba pracovat na hodně zkrácený úvazek, tak na tom bude finančně významně lépe, než při odchodu do předčasného důchodu a navíc odchodem až do řádného starobního důchodu bude mít následně vlastní starobní důchod citelně vyšší. Výhodou pro paní Simonu při práci na zkrácený úvazek je i skutečnost, že z důvodu pobírání vdovského důchodu je státním pojištěncem a při výpočtu zdravotního pojištění ze zkráceného úvazku s hrubou mzdou nižší než 22 400 Kč by se neprováděl dopočet do minima, tak jako u ostatních zaměstnanců. 

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Kalkulačka vdovského důchodu

nápověda
nebo výše nároku na důchod ke dni úmrtí
nápověda
vyplňte nulu, pokud vlastní důchod nepobíráte

S čím počítat při pobírání vdovského důchodu?

Během pobírání vdovského důchodu je vhodné si odchod do předčasného důchodu velmi pečlivě promyslet, protože při nároku na dva důchody současně se uplatňují pravidla pro souběh dvou důchodů a výsledný souhrnný státní důchod je mnohdy nižší, než někteří občané očekávají. Navíc podmínky pro přivýdělek během pobírání vdovského důchodu jsou příznivé, protože se při nižším příjmu neprovádí dopočet do minima při výpočtu zdravotního pojištění.

Věděli jste, že výplata vdovského/vdoveckého důchodu náleží standardně po dobu jednoho roku od smrti manžela/manželky?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor

Témata:

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování i pohyb

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Finanční limity, které se od letoška mění

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB