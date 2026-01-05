Vyplatí se vdově odchod do předčasného důchodu?

Nárok na vdovský důchod má vdova po zemřelém manželovi, který ke dni úmrtí pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo došlo k úmrtí z důvodu pracovního úrazu.
Jak dlouho se vdovský důchod pobírá?
Standardní náleží vdovský důchod pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek, nejčastějšími důvody jsou: péče o nezaopatřené dítě, péče o závislého rodiče (svého nebo zemřelého manžela) při splnění zákonných podmínek nebo dosažení požadovaného věku.
Jak je vdovský důchod vysoký?
I vdovský důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměru důchodu mají všichni důchodci stejně vysokou a v roce 2026 činí 4 900 Kč a procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměry důchodu zemřelého manžela, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok.
Co znamená přiznání vlastního starobního důchodu?
V případě nároku na starobní důchod i vdovský důchod současně náleží v plném rozsahu pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu, jak je uvedeno v § 59 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Základní výměra důchodu náleží při souběhu dvou důchodů pouze jednou. V praxi je většinou vyšší starobní důchod než vdovský důchod, takže případným odchodem do předčasného důchodu si vdova polepší finančně méně, než se na první pohled dá očekávat.
Praktický příklad – vdovský důchod versus předčasný důchod
Vdova Simona pobírá po zemřelém manželovi vdovský důchod ve výši 13 450 Kč (základní výměra ve výši 4 900 Kč + procentní výměra ve výši 8 550 Kč). Vdova Simona přemýšlí o odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku.
Paní Simona si spočítala, že by měla nárok na předčasný důchod ve výši 17 000 Kč. Z důvodu péče o závislého rodiče splňuje paní Simona podmínku nároku na výplatu vdovského důchodu i po uplynutí jednoho roku.
Kdyby měla paní Simona nárok současně na vdovský důchod i předčasný důchod, potom by měsíční částka souhrnného důchodu byla 21 275 Kč, neboť by se v plném rozsahu pobíral vlastní předčasný důchod a vdovský důchod by činil 4 275 Kč (8 550 Kč x 50 %).
Z důvodu odchodu do předčasného důchodu by si paní Simona finančně polepšila pouze o 7 825 Kč. Jak předčasná důchodkyně by navíc měla paní Simona významně omezenou případnou výdělečnou činnost, protože by nemohla mít příjem zakládající účast na sociálním pojištění. Předčasní důchodci totiž nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, jinak by nemohli pobírat předčasný důchod na účet.
Když paní Simona do předčasného důchodu neodejde a bude třeba pracovat na hodně zkrácený úvazek, tak na tom bude finančně významně lépe, než při odchodu do předčasného důchodu a navíc odchodem až do řádného starobního důchodu bude mít následně vlastní starobní důchod citelně vyšší. Výhodou pro paní Simonu při práci na zkrácený úvazek je i skutečnost, že z důvodu pobírání vdovského důchodu je státním pojištěncem a při výpočtu zdravotního pojištění ze zkráceného úvazku s hrubou mzdou nižší než 22 400 Kč by se neprováděl dopočet do minima, tak jako u ostatních zaměstnanců.
S čím počítat při pobírání vdovského důchodu?
Během pobírání vdovského důchodu je vhodné si odchod do předčasného důchodu velmi pečlivě promyslet, protože při nároku na dva důchody současně se uplatňují pravidla pro souběh dvou důchodů a výsledný souhrnný státní důchod je mnohdy nižší, než někteří občané očekávají. Navíc podmínky pro přivýdělek během pobírání vdovského důchodu jsou příznivé, protože se při nižším příjmu neprovádí dopočet do minima při výpočtu zdravotního pojištění.