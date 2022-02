Jak probíhá přezkoumání invalidity?

DŮCHODY A DÁVKY

Máte invalidní důchod? V takovém případě vás určitě dříve nebo později čeká přezkoumání zdravotního stavu. Co očekávat a co po vás budou chtít?

Pokud vám okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) vyplácí jakékoliv dávky ze sociálního anebo nemocenského pojištění, má podle § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, právo na přezkoumání a posouzení zdravotního stavu pojištěnce. Co v takové situaci můžete očekávat a co je vaše povinnost?

Může se práce schopnost snížit nebo zvýšit?

Ano, může. Zdravotní stav není v naprosté většině případů neměnný a právě proto může dojít k jeho zlepšení nebo zhoršení, na základě čehož vám příslušná okresní správa sociálního zabezpečení stanoví příslušný stupeň invalidity. Stupně invalidity máme celkem tři a jsou to:

Invalidita pro Pokles pracovní schopnosti 1. stupeň o 35 až 49 % 2. stupeň o 50 až 69 % 3. stupeň o 70 % a více

Aby žadatel získal invalidní důchod s nárokem na výplatu, musí splnit ještě potřebnou dobu pojištění. Logicky pak platí, že čím vyšší je získaná doba pojištění a stupeň invalidity, tím je samozřejmě i vyšší invalidní důchod.

OSSZ však může během přezkoumání zdravotního stavu zjistit nejen to, že se váš zdravotní stav zhoršil a přisoudit vám tedy vyšší stupeň invalidity, ale i to, že došlo k výraznému zlepšení, na základě čehož stupeň sníží anebo invalidní důchod odebere úplně.

Zdroj: Depositphotos

Žádost o podrobení se vyšetření

Pokud chce OSSZ přezkoumat váš zdravotní stav, zašle vám písemnou Žádost o podrobení se vyšetření. Na základě toho se budete muset podrobit kontrolní lékařské prohlídce a kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. K tomu je nutné se dostavit nejpozději do 8 dnů od doručení této žádosti. Pokud by to nebylo možné např. kvůli tomu, že má ošetřující lékař dovolenou apod., kontaktujte příslušného pracovníka OSSZ, který tuto věc vyřizuje (horní část žádosti) a seznamte ho se situací.

Pokud se k lékaři nemůžete dostavit pro závažné důvody na vaši straně, kontaktujte ho a domluvte jiný termín vyšetření. Lékař pak vaši neschopnost dostavit dodatečně omluví.

Co doložit pro přezkoumání invalidity?

K ošetřujícímu lékaři doneste veškeré lékařské zprávy a nálezy (urgentní ošetření, hospitalizace) od jiných doktorů, které máte k dispozici. Dále je také možnost doručit je rovnou OSSZ a to buď osobně anebo prostřednictvím pošty. Pro přezkoumání jí navíc budete muset dodat i profesní dotazník.

Co obsahuje profesní dotazník od OSSZ?

Hned na začátku budete muset vyplnit své identifikační údaje (jméno a příjmení, adresu, včetně té kontaktní, telefon, email).

Následně doplníte vaše dosažené vzdělání a kvalifikaci a průběh vykonávaných profesí, kde uvedete název zaměstnavatele a profese, ale také o jaký se jednalo úvazek a od kdy do kdy trval. Nutné bude dopsat i odborné znalosti a dovednosti a vaše současné zaměstnání, pokud je, vlastnosti vykonávané práce (lehká, těžká) a kdy vám byl přiznán invalidní důchod.

Jestliže jste pak profesní dotazník vyplňovali již v minulosti, stačí uvést pouze nové zkušenosti anebo uveďte, že se vaše pracovní anamnéza nijak nezměnila.

Co se stane, když nevyplním dotazník?

Bez vyplnění a doručení dotazníku příslušné OSSZ není možné provést posouzení a přezkoumání zdravotního stavu. Něco takového pak může způsobit přerušení anebo zastavení řízení o posuzování invalidity. V horším případě pak dojde k zastavení výplaty invalidního důchodu.

Budu se muset dostavit na OSSZ k přezkoumání?

Pokud k tomu nebudete písemně vyznání, tak nemusíte. Posouzení zdravotního stavu je možné provést bez toho, aby vás tamní posudkový lékař viděl. Ten na základě doručených dokumentů vyhodnotí váš zdravotní stav bez vaší přítomnosti. Poté vám bude zaslán posudek o invaliditě.

