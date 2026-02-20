Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Důchodová past? Platba minimálních záloh

Důchodová past? Platba minimálních záloh

Živnostníci a podnikatelé platící minimální sociální pojištění mají v praxi značně podprůměrný důchod. Přestože se během let minimální vyměřovací základ zvyšoval, tak je výrazně nižší než minimální mzda, čemuž následně odpovídá i měsíční částka starobního důchodu. Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

V případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je platba sociálního pojištění povinnou daní. OSVČ vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující roční výdajový paušál musí při výpočtu ročního sociálního pojištění dodržet alespoň minimální vyměřovací základ. Při nízkém zisku tak mají OSVČ vyšší efektivní sazbu sociálního pojištění.

Roční vyměřovací základy

Při výpočtu starobního důchodu se průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ) vypočítává z jednotlivých ročních vyměřovacích základů, ze kterých bylo v daných letech odvedeno sociální pojištění. U zaměstnanců je zjednodušeně řečeno ročním vyměřovacím základem souhrnná roční hrubá mzda, u osob samostatně výdělečně činných to je buď skutečný nebo minimální vyměřovací základ. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025, přičemž každý rok má ve výpočtové formuli starobního důchodu stejnou váhu. 

Jak šel čas s ročním minimálním vyměřovacím základem?

V přiložené tabulce níže máme uvedeny minimální roční vyměřovací základy pro výpočet ročního sociálního pojištění z výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Tyto částky máme přepočteny na aktuální hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci, které se používají při výpočtu starobního důchodu v roce 2026. 

Názorně tak vidíme, jak v posledních dvou letech (2024 a 2025) značně stoupl minimální roční vyměřovací základ. Současně máme v posledním sloupci tabulky uvedenu částku hrubé mzdy v současné hodnotě, které tento minimální roční vyměřovací základ odpovídá. Pro porovnání máme minimální vyměřovací základy uvedeny od roku 2016.

Rok Minimální vyměřovací základ Přepočtený minimální vyměřovací základ Odpovídá hrubé mzdě
2025 195 540 Kč 195 540 Kč 16 295 Kč
2024 158 292 Kč 167 489 Kč 13 957 Kč
2023 120 972 Kč 135 610 Kč 11 301 Kč
2022 116 736 Kč 140 656 Kč 11 721 Kč
2021 106 332 Kč 135 967 Kč 11 331 Kč
2020 104 508 Kč 141 682 Kč 11 807 Kč
2019 98 100 Kč 135 174 Kč 11 515 Kč
2018 89 940 Kč 135 468 Kč 11 289 Kč
2017 84 696 Kč 137 530 Kč 11 461 Kč
2016 81 024 Kč 140 439 Kč 11 703 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z tabulky názorně vidíme, že OSVČ platící minimální pojistné jsou na tom s ohledem na výpočet starobního důchodu výrazně hůře než zaměstnanci pracující za minimální mzdu. Záleží na počtu let výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti s platbou minimálního sociálního pojištění. 

Praktické výpočty řádného starobního důchodu

Do výpočtové formule starobního důchodu vstupují dva základní údaje: průměrná důchodová mzda (tj. osobní vyměřovací základ) a získaná doba pojištění. Čím vyšší oba parametry jsou, tím vyšší pochopitelně starobní důchod je. Na celkovou dobu pojištění přitom nemá vliv, zdali byla hrubá měsíční mzda 100 000 Kč nebo se platilo minimální sociální pojištění z podnikání. Rok podnikání a rok zaměstnání se počítají do doby pojištění stejně, bez ohledu na výši mzdy či zisku.

Při výpočtu starobního důchodu platí, že průměrná důchodová mzda může být i výrazně nižší, než činí aktuálně platná minimální mzda v roce odchodu do starobního důchodu. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2026 tak mají OSVČ dlouhodobě platící pouze minimální sociální pojištění osobní vyměřovací základ nižší než 22 400 Kč, což je částka minimální mzdy na plný úvazek v letošní roce.

Ve druhé tabulce máme vypočten řádný starobní důchod při získání doby pojištění v rozsahu 45 let, pokud se osobní vyměřovací základ pohybuje od 12 000 Kč po 18 000 Kč. Minimální starobní důchod činí v letošním roce 9 800 Kč a ve všech důchodových variantách v tabulce je měsíční částka řádného starobního důchodu vyšší. Při výpočtu starobního důchodu nepočítáme s výchovným.

Průměrná důchodová mzda Doba pojištění Řádný starobní důchod
12 000 Kč 45 let 12 893 Kč
14 000 Kč 45 let 14 225 Kč
16 000 Kč 45 let 15 557 Kč
18 000 Kč 45 let 16 889 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Minimální zálohy = velmi nízký důchod

Při dlouholetém podnikání s platbou minimálního sociálního pojištění je potřeba počítat s tím, že průměrná důchodová mzda bude velmi nízká (samozřejmě vždy záleží na celkovém průběhu pojištění), což má za následek značně podprůměrný starobní důchod. S ohledem na budoucí důchodové nároky je výrazně výhodnější zaměstnání za podprůměrnou mzdu než nepříliš úspěšné podnikání.

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

