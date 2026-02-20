Důchodová past? Platba minimálních záloh

V případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je platba sociálního pojištění povinnou daní. OSVČ vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující roční výdajový paušál musí při výpočtu ročního sociálního pojištění dodržet alespoň minimální vyměřovací základ. Při nízkém zisku tak mají OSVČ vyšší efektivní sazbu sociálního pojištění.
Co se dozvíte v článku
Roční vyměřovací základy
Při výpočtu starobního důchodu se průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ) vypočítává z jednotlivých ročních vyměřovacích základů, ze kterých bylo v daných letech odvedeno sociální pojištění. U zaměstnanců je zjednodušeně řečeno ročním vyměřovacím základem souhrnná roční hrubá mzda, u osob samostatně výdělečně činných to je buď skutečný nebo minimální vyměřovací základ. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025, přičemž každý rok má ve výpočtové formuli starobního důchodu stejnou váhu.
Jak šel čas s ročním minimálním vyměřovacím základem?
V přiložené tabulce níže máme uvedeny minimální roční vyměřovací základy pro výpočet ročního sociálního pojištění z výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Tyto částky máme přepočteny na aktuální hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci, které se používají při výpočtu starobního důchodu v roce 2026.
Názorně tak vidíme, jak v posledních dvou letech (2024 a 2025) značně stoupl minimální roční vyměřovací základ. Současně máme v posledním sloupci tabulky uvedenu částku hrubé mzdy v současné hodnotě, které tento minimální roční vyměřovací základ odpovídá. Pro porovnání máme minimální vyměřovací základy uvedeny od roku 2016.
|Rok
|Minimální vyměřovací základ
|Přepočtený minimální vyměřovací základ
|Odpovídá hrubé mzdě
|2025
|195 540 Kč
|195 540 Kč
|16 295 Kč
|2024
|158 292 Kč
|167 489 Kč
|13 957 Kč
|2023
|120 972 Kč
|135 610 Kč
|11 301 Kč
|2022
|116 736 Kč
|140 656 Kč
|11 721 Kč
|2021
|106 332 Kč
|135 967 Kč
|11 331 Kč
|2020
|104 508 Kč
|141 682 Kč
|11 807 Kč
|2019
|98 100 Kč
|135 174 Kč
|11 515 Kč
|2018
|89 940 Kč
|135 468 Kč
|11 289 Kč
|2017
|84 696 Kč
|137 530 Kč
|11 461 Kč
|2016
|81 024 Kč
|140 439 Kč
|11 703 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Z tabulky názorně vidíme, že OSVČ platící minimální pojistné jsou na tom s ohledem na výpočet starobního důchodu výrazně hůře než zaměstnanci pracující za minimální mzdu. Záleží na počtu let výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti s platbou minimálního sociálního pojištění.
Praktické výpočty řádného starobního důchodu
Do výpočtové formule starobního důchodu vstupují dva základní údaje: průměrná důchodová mzda (tj. osobní vyměřovací základ) a získaná doba pojištění. Čím vyšší oba parametry jsou, tím vyšší pochopitelně starobní důchod je. Na celkovou dobu pojištění přitom nemá vliv, zdali byla hrubá měsíční mzda 100 000 Kč nebo se platilo minimální sociální pojištění z podnikání. Rok podnikání a rok zaměstnání se počítají do doby pojištění stejně, bez ohledu na výši mzdy či zisku.
Při výpočtu starobního důchodu platí, že průměrná důchodová mzda může být i výrazně nižší, než činí aktuálně platná minimální mzda v roce odchodu do starobního důchodu. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2026 tak mají OSVČ dlouhodobě platící pouze minimální sociální pojištění osobní vyměřovací základ nižší než 22 400 Kč, což je částka minimální mzdy na plný úvazek v letošní roce.
Ve druhé tabulce máme vypočten řádný starobní důchod při získání doby pojištění v rozsahu 45 let, pokud se osobní vyměřovací základ pohybuje od 12 000 Kč po 18 000 Kč. Minimální starobní důchod činí v letošním roce 9 800 Kč a ve všech důchodových variantách v tabulce je měsíční částka řádného starobního důchodu vyšší. Při výpočtu starobního důchodu nepočítáme s výchovným.
|Průměrná důchodová mzda
|Doba pojištění
|Řádný starobní důchod
|12 000 Kč
|45 let
|12 893 Kč
|14 000 Kč
|45 let
|14 225 Kč
|16 000 Kč
|45 let
|15 557 Kč
|18 000 Kč
|45 let
|16 889 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Minimální zálohy = velmi nízký důchod
Při dlouholetém podnikání s platbou minimálního sociálního pojištění je potřeba počítat s tím, že průměrná důchodová mzda bude velmi nízká (samozřejmě vždy záleží na celkovém průběhu pojištění), což má za následek značně podprůměrný starobní důchod. S ohledem na budoucí důchodové nároky je výrazně výhodnější zaměstnání za podprůměrnou mzdu než nepříliš úspěšné podnikání.
Vypočítejte si výši důchodu v naší důchodové kalkulačce