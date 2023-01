Do kdy letos musíte odevzdat daňové přiznání?

Jak je to se zdaněním příjmu z prodeje nemovitosti?

25.01.2023 | Lucie Mečířová

Prodali jste loni byt, dům nebo pozemek a přemýšlíte, zdali jej budete muset uvést do letošního daňového přiznání a odvést z něj daň z příjmů? A jak je to s časovým testem o délce 10 let?