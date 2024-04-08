Daňové přiznání, když jste byli loni dlouho na nemocenské

Aktualizováno dnes 15:32
Při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo nástupu na nemocenskou v ochranné lhůtě vzniká zpravidla nárok na vratku daně za celý rok. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka i dalších slev v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání ve výši 30 840 Kč a neplacení daně z příjmů fyzických osob z nemocenské.
Petr Gola
8. 4. 2024

Při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů fyzických osob u zaměstnance se uplatňuje poměrná měsíční daňová sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč. Při prováděném ročním zúčtování daně nebo podání ročního daňového přiznání se však uplatňuje roční daňová sleva ve výši 30 840 Kč. Z vyplácené nemocenské se přitom daň z příjmů fyzických osob neodvádí, neboť nemocenská je podle § 4 zákona o daních z příjmů osvobozena.

Co se dozvíte v článku
  1. Při nemocenské vznikne nárok na daňovou vratku
  2. Jak probíhá roční zúčtování daně?
  3. Nemocenská po skončení pracovního poměru

Při nemocenské vznikne nárok na daňovou vratku

Zaměstnanec, který je delší dobu na nemocenské a který během roku odvedl na dani z příjmů fyzických osob nějaké zálohy, obdrží po provedeném ročním zúčtování daně prováděném jeho zaměstnavatelem daňový přeplatek. Výše daňového přeplatku závisí na konkrétní daňové situaci zaměstnance a množství uplatnění dalších daňových slev a daňových odpočtů, které se uplatňují pouze za celý rok (např. sleva na manželku/manžela s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč (pokud je současně pečováno o dítě do 3 let), odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru, odpočet zaplacených příspěvků na životním pojištění nebo doplňkovém penzijním spoření v souladu se zákonem), nově lze uplatnit i odpočet na dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Daňové slevy 2025: Čím si letos můžete snížit daň z příjmů? Přečtěte si také:

Jak probíhá roční zúčtování daně?

O provedení ročního zúčtování daně musí zaměstnanec svého zaměstnavatele požádat. V některých případech nemůže zaměstnavatel za zaměstnance roční zúčtování daně provést (např. zaměstnanec má příjmy z pronájmu, ze samostatné výdělečné činnosti, současně pracuje pro dva zaměstnavatele). Roční zúčtování daně provádí zaměstnavatel za zaměstnance do konce března následujícího roku, přičemž doklady pro uplatnění daňových slev a daňových odpočtů musí zaměstnanec doručit mzdové účetní do 17. února. Těmito doklady v praxi může být např. čestné prohlášení manželky (manžela), že vlastní příjmy za rok jsou nižší než 68 tisíc Kč, potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru. Přeplatky z prováděného ročního zúčtování za rok 2025 vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen 2026.

Nemocenská po skončení pracovního poměru

Nárok na nemocenskou vzniká i po skončení pracovního poměru, pokud dojde k pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel náhradu mzdy. Náhrada mzdy však náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru. Při nástupu na nemocenskou v ochranné 7denní lhůtě po skončení pracovního poměru nárok na náhradu mzdy nevzniká, až od 15. dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská.

Praktický příklad: nemoc po skončení pracovního poměru

Paní Novotná byla v zaměstnaneckém poměru od ledna do října 2025. Měsíční hrubá mzda byla 24 700 Kč. Paní Novotná při výpočtu měsíční hrubé mzdy uplatňovala pouze základní slevu na poplatníka. Měsíční záloha na dani z příjmů fyzických osob byla 1135 Kč. Za leden až říjen zaplatila paní Novotná na zálohách na dani z příjmů 11 350 Kč (1135 Kč × 10 měsíců).

Výpočet měsíční zálohy na dani z příjmů v roce 2025

Hrubá mzda

24 700 Kč

Daň z příjmů

3705 Kč (24 700 Kč × 15 %)

Sleva na poplatníka

2570 Kč

Záloha na daň z příjmů

1135 Kč (3705 Kč − 2570 Kč)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Od 1. listopadu 2025 byla paní Novotná bez práce, v 7denní ochranné lhůtě však nastoupila na nemocenskou, neboť má zdravotní problémy. V listopadu a prosinci 2025 byla paní Novotná v pracovní neschopnosti. Jak vysoký přeplatek na dani z příjmů fyzických osob obdrží?

Paní Novotná si sama podá daňové přiznání. V daňovém přiznání uplatní daňový odpočet u životního pojištění ve výši 12 000 Kč a u doplňkového penzijního spoření 6000 Kč. K vyplnění daňového přiznání bude paní Novotná od svého bývalého zaměstnavatele potřebovat „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2025“.

Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti bude činit 247 000 Kč (24 700 Kč × 10 měsíců) a bude základem daně paní Novotné.

Údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2025 bude paní Novotná potřebovat k vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2025.

Daňové přiznání paní Novotné

Úhrn příjmů od zaměstnavatelů (základ daně)

247 000 Kč

Odpočet životního pojištění

12 000 Kč

Odpočet doplňkového penzijního spoření

6000 Kč

Základ daně po odpočtech

229 000 Kč (247 000 − 12 000 − 6000)

Zaokrouhlený základ daně (na sta dolů)

229 000 Kč

Daň z příjmů

34 350 Kč (229 000 × 15 %)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

Daň z příjmů po slevách

3510 Kč (34 350 − 30 840)

Zaplacené zálohy na dani z příjmů

11 350 Kč

Daňový přeplatek

7840 Kč (11 350 − 3510)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Paní Novotné vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 7840 Kč. Při vyplnění daňového přiznání nesmí paní Novotná zapomenout vyplnit stranu č. 4 daňového přiznání dole, kde se uvádí číslo účtu pro zaslaní daňového přeplatku.

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná smlouva

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Netflix v Česku znovu zdražuje

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI