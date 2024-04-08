Daňové přiznání, když jste byli loni dlouho na nemocenské

Při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů fyzických osob u zaměstnance se uplatňuje poměrná měsíční daňová sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč. Při prováděném ročním zúčtování daně nebo podání ročního daňového přiznání se však uplatňuje roční daňová sleva ve výši 30 840 Kč. Z vyplácené nemocenské se přitom daň z příjmů fyzických osob neodvádí, neboť nemocenská je podle § 4 zákona o daních z příjmů osvobozena.
Co se dozvíte v článku
Při nemocenské vznikne nárok na daňovou vratku
Zaměstnanec, který je delší dobu na nemocenské a který během roku odvedl na dani z příjmů fyzických osob nějaké zálohy, obdrží po provedeném ročním zúčtování daně prováděném jeho zaměstnavatelem daňový přeplatek. Výše daňového přeplatku závisí na konkrétní daňové situaci zaměstnance a množství uplatnění dalších daňových slev a daňových odpočtů, které se uplatňují pouze za celý rok (např. sleva na manželku/manžela s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč (pokud je současně pečováno o dítě do 3 let), odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru, odpočet zaplacených příspěvků na životním pojištění nebo doplňkovém penzijním spoření v souladu se zákonem), nově lze uplatnit i odpočet na dlouhodobý investiční produkt (DIP).
Jak probíhá roční zúčtování daně?
O provedení ročního zúčtování daně musí zaměstnanec svého zaměstnavatele požádat. V některých případech nemůže zaměstnavatel za zaměstnance roční zúčtování daně provést (např. zaměstnanec má příjmy z pronájmu, ze samostatné výdělečné činnosti, současně pracuje pro dva zaměstnavatele). Roční zúčtování daně provádí zaměstnavatel za zaměstnance do konce března následujícího roku, přičemž doklady pro uplatnění daňových slev a daňových odpočtů musí zaměstnanec doručit mzdové účetní do 17. února. Těmito doklady v praxi může být např. čestné prohlášení manželky (manžela), že vlastní příjmy za rok jsou nižší než 68 tisíc Kč, potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru. Přeplatky z prováděného ročního zúčtování za rok 2025 vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen 2026.
Nemocenská po skončení pracovního poměru
Nárok na nemocenskou vzniká i po skončení pracovního poměru, pokud dojde k pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel náhradu mzdy. Náhrada mzdy však náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru. Při nástupu na nemocenskou v ochranné 7denní lhůtě po skončení pracovního poměru nárok na náhradu mzdy nevzniká, až od 15. dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská.
Praktický příklad: nemoc po skončení pracovního poměru
Paní Novotná byla v zaměstnaneckém poměru od ledna do října 2025. Měsíční hrubá mzda byla 24 700 Kč. Paní Novotná při výpočtu měsíční hrubé mzdy uplatňovala pouze základní slevu na poplatníka. Měsíční záloha na dani z příjmů fyzických osob byla 1135 Kč. Za leden až říjen zaplatila paní Novotná na zálohách na dani z příjmů 11 350 Kč (1135 Kč × 10 měsíců).
Výpočet měsíční zálohy na dani z příjmů v roce 2025
|
Hrubá mzda
|
24 700 Kč
|
Daň z příjmů
|
3705 Kč (24 700 Kč × 15 %)
|
Sleva na poplatníka
|
2570 Kč
|
Záloha na daň z příjmů
|
1135 Kč (3705 Kč − 2570 Kč)
Zdroj: vlastní výpočet autora
Od 1. listopadu 2025 byla paní Novotná bez práce, v 7denní ochranné lhůtě však nastoupila na nemocenskou, neboť má zdravotní problémy. V listopadu a prosinci 2025 byla paní Novotná v pracovní neschopnosti. Jak vysoký přeplatek na dani z příjmů fyzických osob obdrží?
Paní Novotná si sama podá daňové přiznání. V daňovém přiznání uplatní daňový odpočet u životního pojištění ve výši 12 000 Kč a u doplňkového penzijního spoření 6000 Kč. K vyplnění daňového přiznání bude paní Novotná od svého bývalého zaměstnavatele potřebovat „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2025“.
Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti bude činit 247 000 Kč (24 700 Kč × 10 měsíců) a bude základem daně paní Novotné.
Údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2025 bude paní Novotná potřebovat k vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2025.
Daňové přiznání paní Novotné
|
Úhrn příjmů od zaměstnavatelů (základ daně)
|
247 000 Kč
|
Odpočet životního pojištění
|
12 000 Kč
|
Odpočet doplňkového penzijního spoření
|
6000 Kč
|
Základ daně po odpočtech
|
229 000 Kč (247 000 − 12 000 − 6000)
|
Zaokrouhlený základ daně (na sta dolů)
|
229 000 Kč
|
Daň z příjmů
|
34 350 Kč (229 000 × 15 %)
|
Sleva na poplatníka
|
30 840 Kč
|
Daň z příjmů po slevách
|
3510 Kč (34 350 − 30 840)
|
Zaplacené zálohy na dani z příjmů
|
11 350 Kč
|
Daňový přeplatek
|
7840 Kč (11 350 − 3510)
Zdroj: vlastní výpočet autora
Paní Novotné vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 7840 Kč. Při vyplnění daňového přiznání nesmí paní Novotná zapomenout vyplnit stranu č. 4 daňového přiznání dole, kde se uvádí číslo účtu pro zaslaní daňového přeplatku.