Jak to bude s nárokem na dovolenou u DPP a DPČ?

Zákoník práce čekají velké změny. Důvodem je novela, jež bude mít za následek rozšíření práv pro brigádníky, kteří pracují prostřednictvím dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). Nově totiž získají nárok na dovolenou.
- Co je dobré vědět o DPP a DPČ
- Pojistné odvody u dohod
- Dovolená u DPP a DPČ a stanovená pracovní doba
- Podmínky nároku na dovolenou u dohodářů
- Jakou budou mít brigádníci odměnu za dovolenou?
- Dohodáři budou mít nárok i na příplatky za práci
- Od kdy budou tyto změny platné?
Co je dobré vědět o DPP a DPČ
V obou případech se jedná o dohodu konanou mimo hlavní pracovní poměr, nicméně takto pracující osoby jsou podstatně méně chráněny zákoníkem práce a tím i o řadu věcí ochuzeny. Pro obě dohody je pak typické časové omezení, které se vztahuje na rozsah práce.
DPP může být uzavřena pouze na 300 hodin v jednom kalendářním roce. U DPČ se smí naopak pracovat maximálně 20 hodin týdně, resp. ne více než polovinu stanovené čtyřicetihodinové týdenní pracovní doby. Ani u jedné z dohod pak dosud nevznikal nárok na
- dovolenou,
- odstupné,
- příplatky za práci,
- dvouměsíční výpovědní lhůtu*.
* U DPČ i DPP platí 15denní výpovědní lhůta s tím, že brigádník i zaměstnavatel mohou dohodu rozvázat kdykoliv a bez udání důvodu.
Čtěte také: Jak se počítá dovolená?
Pojistné odvody u dohod
Kromě maximálního počtu odpracovaných hodin za týden nebo za rok se od sebe ještě oba typy dohod liší částkou, nad kterou se již začíná odvádět sociální a zdravotní pojištění.
- U DPP se začne pojistné z odměny odvádět ve chvíli, kdy je hrubá odměna vyšší než 10 000 Kč.
- U DPČ se začne pojistné z odměny odvádět tehdy, když je hrubá odměna vyšší než 3999 Kč.
Tyto limity se však budou také měnit. Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění dohodářů:
- u dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele bude první limit ve výši 25 % vyhlašované průměrné mzdy,
- při souběhu více dohod u více zaměstnavatelů bude druhý limit ve výši 40 % vyhlašované průměrné mzdy.
Dovolená u DPP a DPČ a stanovená pracovní doba
Novela schválená Senátem ČR určuje zákonné právo dohodářů na dovolenou. Pro brigádníky tedy půjde nově uplatnit stejná právní úprava nároku na dovolenou jako u zaměstnanců pracujících na klasickou pracovní smlouvu, a to na základě § 211 až § 213 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. To však za splnění podmínek a s upřesněním stanovené týdenní pracovní doby.
U zaměstnance je totiž týdenní pracovní doba stanovena na 40 hodin. U DPP ani DPČ však pojem stanovená týdenní pracovní doba neexistuje. Právě proto se bude tedy nově vycházet z toho, že se pro účely dovolené u dohodářů stanoví délka týdenní pracovní doby na 20 hodin. A to bez ohledu na skutečnou délku rozsahu práce za týden.
TIP: Kalkulačka nároku na dovolenou
Podmínky nároku na dovolenou u dohodářů
Podmínky nároku budou opět stejné jako u zaměstnanců. S tím rozdílem ale, že je zde vycházeno z týdenní pracovní doby o délce 20 hodin, tzn. dohodář bude mít nárok na dovolenou o délce 80 hodin za kalendářní rok. Za každých odpracovaných 20 hodin včetně náhradních dob bude brigádníkovi náležet 1/52 z oněch 80 hodin, čili 1,5 hodiny dovolené.
Poznámky k novele zákona pak obsahují i univerzální vzorec: počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby / 52 × týdenní pracovní doba × výměra dovolené.
Jakou budou mít brigádníci odměnu za dovolenou?
Odměna za dovolenou by měla fungovat opět úplně stejně jako v případě zaměstnanců. Brigádníkovi tedy bude za dovolenou náležet 100 % průměrného výdělku.
Čtěte také: Jak je to s dovolenou u zkráceného úvazku?
Dohodáři budou mít nárok i na příplatky za práciDohodáři budou mít nově nárok i na náhradní volno anebo příplatky za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích. Takové právo měli doposud také pouze zaměstnanci.
Od kdy budou tyto změny platné?
Tyto změny budou po podpisu prezidenta republiky platné od 1. ledna 2024.
Čtěte také: Jak se zdaňuje práce na DPP a DPČ v roce 2023