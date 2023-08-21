Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Jak to bude s nárokem na dovolenou u DPP a DPČ?

Jak to bude s nárokem na dovolenou u DPP a DPČ?

Lidé pracující prostřednictvím dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti budou mít nárok na dovolenou. Jak to bude vypadat?
Autor: Shutterstock
Lucie Balová Mečířová
21. 8. 2023

Zákoník práce čekají velké změny. Důvodem je novela, jež bude mít za následek rozšíření práv pro brigádníky, kteří pracují prostřednictvím dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). Nově totiž získají nárok na dovolenou.

Co je dobré vědět o DPP a DPČ

V obou případech se jedná o dohodu konanou mimo hlavní pracovní poměr, nicméně takto pracující osoby jsou podstatně méně chráněny zákoníkem práce a tím i o řadu věcí ochuzeny. Pro obě dohody je pak typické časové omezení, které se vztahuje na rozsah práce.

DPP může být uzavřena pouze na 300 hodin v jednom kalendářním roce. U DPČ se smí naopak pracovat maximálně 20 hodin týdně, resp. ne více než polovinu stanovené čtyřicetihodinové týdenní pracovní doby. Ani u jedné z dohod pak dosud nevznikal nárok na

  • dovolenou,
  • odstupné,
  • příplatky za práci,
  • dvouměsíční výpovědní lhůtu*.

* U DPČ i DPP platí 15denní výpovědní lhůta s tím, že brigádník i zaměstnavatel mohou dohodu rozvázat kdykoliv a bez udání důvodu.

Čtěte také: Jak se počítá dovolená?

Pojistné odvody u dohod

Kromě maximálního počtu odpracovaných hodin za týden nebo za rok se od sebe ještě oba typy dohod liší částkou, nad kterou se již začíná odvádět sociální a zdravotní pojištění.

  • U DPP se začne pojistné z odměny odvádět ve chvíli, kdy je hrubá odměna vyšší než 10 000 Kč.
  • U DPČ se začne pojistné z odměny odvádět tehdy, když je hrubá odměna vyšší než 3999 Kč.

Tyto limity se však budou také měnit. Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění dohodářů:

  • u dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele bude první limit ve výši 25 % vyhlašované průměrné mzdy,
  • při souběhu více dohod u více zaměstnavatelů bude druhý limit ve výši 40 % vyhlašované průměrné mzdy.

Dovolená u DPP a DPČ a stanovená pracovní doba

Novela schválená Senátem ČR určuje zákonné právo dohodářů na dovolenou. Pro brigádníky tedy půjde nově uplatnit stejná právní úprava nároku na dovolenou jako u zaměstnanců pracujících na klasickou pracovní smlouvu, a to na základě § 211 až § 213 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. To však za splnění podmínek a s upřesněním stanovené týdenní pracovní doby.

U zaměstnance je totiž týdenní pracovní doba stanovena na 40 hodin. U DPP ani DPČ však pojem stanovená týdenní pracovní doba neexistuje. Právě proto se bude tedy nově vycházet z toho, že se pro účely dovolené u dohodářů stanoví délka týdenní pracovní doby na 20 hodin. A to bez ohledu na skutečnou délku rozsahu práce za týden.

TIP: Kalkulačka nároku na dovolenou

Podmínky nároku na dovolenou u dohodářů

Podmínky nároku budou opět stejné jako u zaměstnanců. S tím rozdílem ale, že je zde vycházeno z týdenní pracovní doby o délce 20 hodin, tzn. dohodář bude mít nárok na dovolenou o délce 80 hodin za kalendářní rok. Za každých odpracovaných 20 hodin včetně náhradních dob bude brigádníkovi náležet 1/52 z oněch 80 hodin, čili 1,5 hodiny dovolené.

Poznámky k novele zákona pak obsahují i univerzální vzorec: počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby / 52 × týdenní pracovní doba × výměra dovolené.

Jakou budou mít brigádníci odměnu za dovolenou?

Odměna za dovolenou by měla fungovat opět úplně stejně jako v případě zaměstnanců. Brigádníkovi tedy bude za dovolenou náležet 100 % průměrného výdělku.

Čtěte také: Jak je to s dovolenou u zkráceného úvazku?

Dohodáři budou mít nárok i na příplatky za práci

Dohodáři budou mít nově nárok i na náhradní volno anebo příplatky za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích. Takové právo měli doposud také pouze zaměstnanci.

Od kdy budou tyto změny platné?

Tyto změny budou po podpisu prezidenta republiky platné od 1. ledna 2024.

Čtěte také: Jak se zdaňuje práce na DPP a DPČ v roce 2023

